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Uzman çavuş şiddeti: 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktoru darbetti
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Dr. T.T, 14 Mart Tıp Bayramı'nda muayene olmak için gelen Uzman Çavuş A.A. (32) tarafından darbedildiğini öne sürerek şikayetçi oldu.
Uzman çavuş şiddeti: 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktoru darbetti
15 Mart 2022 13:36 - DHA Cavit AKGÜN
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Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş A.A., dün saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A., burada yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

A.A. kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. T.T ile tartıştı. Tartışma sırasında A.A., iddiaya göre T.'yi darbetti. Dr. T.T'nin vücudunda kızarıklık oluştu, gözlüğü kırıldı. Güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. Apandisit teşhisi konulan A.A. ameliyat edildi.

Darp raporu alan Dr. T., A.A.’dan şikayetçi oldu. 

Anahtar Kelimeler:

mugla muayene darp mugla egitim ve arastirma hastanesi

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People
6
1) Port (Op.dr)
15.03.2022 16:21:20
Kesin apandisit için ağrı kesici vur doktor demistir
People
19
2) Mesleki Dayanışma (Hekim)
15.03.2022 15:56:55
89 yaşındaki meslek büyüğümüz Atamızın anıtına çelenk koymak isterken yere düşürüldü. Bu haberi de Medimagazin’de görmek isteriz.

Bugün Önlüğümüzü Çamura Bulamaya Çalışanlara Karşı Her Yeri Beyaza Boyama Günüdür...
14 Mart Tıp Bayramı’nda Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakmak isteyen İstanbul Tabip Odası heyetimize yapılan müdahale, mesleğimize yapılmıştır.

Bayram günlerinde yıllardır yaptığımız bu törende, tam da “Giderlerse gitsinler” sözlerinin ardından yapılan müdahaleyi kabul etmiyoruz. Tüm eylemlerimizde yerini koca bir çınar gibi alan Emekli Hekimler Kolu temsilcimiz Dr. Erdinç Köksal’a yapılan muamele, her bir hekimin hafızasına ve öfkesine eklenmiştir. Bizim önlüğümüz yıllardır karartmalara ve dün çamura bulamaya çalışanlara rağmen bembeyazdır. Bu yüzden “Karanlığa karşı önlüğümüzün beyazına sahip çıkma günü” diyerek çıktık bu yola, bir söz daha verdik emekli hekimlerimize; “Emeğinin hakkını vermenin günüdür” dedik. Evet, bugün görev eylemimizin ikinci günü daha fazla mücadele etme günüdür.

Bugün, Erdinç Hocamızın emeklerini görünür kılma, önlüğümüze çamur bulaştıranlara karşı her sağlık kurumunu beyaza boyama günüdür.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
People
11
3) hakim (hekim)
15.03.2022 15:31:25
Şikayetinden varzgeç. 2-3 yıl sürecek 10-12 mahkeme için her defasında işinden izin alap gideceksin. o sırada bu mahluk kıravat takıp hakime ayağa kalkacak pişamanıp falan diyecek. zaten olay medyada unutulacak ( tutukluluk ve cezaiçin medya çok önemli) sonuçta 4-5 ay ceza o da paraya cevrilip ertelecek..
People
10
4) hemşir (hemşir)
15.03.2022 15:16:37
bunu yapan uzman çavuş(silah da veirlmiştir) halen askerde tutulacaksa yapılacak bir şey yok
People
27
5) Drkimbu (Uzman doktor )
15.03.2022 14:45:11
Sikayetinizden vazgeçmeyin meslektaşım. Hekim arkadasiniz olarak arkanızdayız.
People
38
6) Mr. (Dr.)
15.03.2022 14:03:20
Bu karaktersiz jandarma bozuntusu birde tehdit etmiş hekimi şikayetçi olmasın diye.
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