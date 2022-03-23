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Uzman çavuş ve doktor arasında yaşanan olaya ilişkin idari soruşturma genişletiliyor
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde 14 Mart Tıp Bayramı'nda, uzman çavuş ve doktor arasında yaşanan olaya ilişkin açılan idari soruşturma genişletilecek. Bu kapsamda uzman çavuşun apandisit şüphesiyle hastaneye geldiği andan taburcu edildiği ana kadarki süreç detaylı incelenecek.
Uzman çavuş ve doktor arasında yaşanan olaya ilişkin idari soruşturma genişletiliyor
23 Mart 2022 17:17 - AA
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Hastanenin acil servisinde görevli doktor T.T. ile hastaneye muayene için gelen Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş A.A'nın savcılıkta birbirlerinden şikayetçi olduğu olaya ilişkin Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğince yürütülen idari soruşturma genişletildi.

Başhekimlik ilk etapta, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından elinden evrak almaya çalıştığı hastayı ittiği görülen doktor A.A'dan sonra, olay gecesi acil serviste ve ameliyathanede görevli aralarında doktor ve hemşirelerin de olduğu 25 sağlık çalışanı hakkında daha idari soruşturma başlattı.

Protesto eden sağlık çalışanları da idari soruşturmaya dahil edilecek

Başhekimlikçe yürütülen idari soruşturmaya, hastanenin genel cerrahi servisinden taburcu edilen Uzman Çavuş A.A'yı hastane koridorlarında ve çıkış kapısında bekleyerek alkış ve sloganla protesto eden sağlık çalışanları da dahil edilecek.

Uzman çavuş olayında alkışlı protestoya katıldığı belirlenen 25 kişi ifade verecek

Bu kapsamda, uzman çavuşu taburcu olduğu sırada protesto eden ve yaşandığı iddia edilen darp olayının ardından düzenlenen basın açıklamasına katılan sağlık çalışanlarının tespiti için cep telefonu ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiği öğrenildi.

Bu kişilerin kimlik tespiti ve İl Sağlık Müdürlüğünden beklenen onayın alınmasının ardından idari soruşturma daha da genişletilecek.

Olay

14 Mart'ta Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde görevli doktor T.T. ile hastaneye apandisit şüphesiyle tedaviye gelen Jandarma Uzman Çavuş A.A. arasında tartışma çıkmış, A.A'nın doktoru darbettiği öne sürülmüştü.

Olay sonrasında A.A, hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı için tedbiren görevinden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturma kapsamında olay mahallinin güvenlik kamerası kayıtları ayrıntılı şekilde incelenmiş ve dosyadaki tüm delillerle birlikte değerlendirilerek uzman çavuş A.A, göreve iade edilmişti.

Uzman çavuşun elinden evrak almaya çalıştığı güvenlik kamerasında görülen doktor T.T. hakkında ise idari soruşturma başlatılmıştı.

Anahtar Kelimeler:

mugla eah uzman cavus doktor protesto

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