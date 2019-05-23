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Uzman doktor viyadükten atlayarak intihar etti
Üsküdar Devlet Hastanesi doktorlarında Üroloji Uzmanı Dr. Kamil Yılmaz Kavacık Soğuksu güzergahı üzerindeki viyadükten kendini aşağıya attı
Uzman doktor viyadükten atlayarak intihar etti
23 Mayıs 2019 - Dost Beykoz
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Olay öğlen üzeri 12.00 sıralarında Kavacık Soğuksu yolu üzerindeki bulunan Aydemir Canefe Viyadüğü'nde meydana geldi.

Dost Beykoz'da yer alan habere göre 1964 doğumlu Dr. Kamil Yılmaz, Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görev yapıyordu.

Yoldaki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri 60 metre yükseklikten yeşillik alana düşen Kamil Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis konuyla ilgili çalışma başlattı.

İntihar ettiği düşünülen kişinin cesedi, Olay Yeri İnceleme ekiplerin çalışmasının ardından Beykoz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Beykoz Savcılığı'nın incelemesinin ardından Dr. Kamil Yılmaz'ın cesedinin adli tıp kurumuna gönderileceği kaydedildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:

uroloji

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2
1) Yunus ayms (Uzman dr)
23.05.2019 15:13:44
Evet,
Hekim kolay kolay intihar etmez.. Çünkü, o güne gelinceye kadar verdiği emek çok büyüktür.. O doktorun bunalıma girdiğini düşünüyorum.
People
11
2) ZEKİ CAN (CERRAH PİZZACI)
23.05.2019 14:18:59
Bir hekim kolayn kolay intihar etmez bunalttınız be vicdansızlar.Yoğun iş temposu malpraktis karşılığında 3 kuruş para stres stres stres sonu bu......ALLAH sebep olanları kahru perişan etsin meslektaşımada rahmet eylesin......
People
3
3) doktor (hekim )
23.05.2019 13:32:00
Sayın wes studi ne demek istiyorsun açıkla hiç bir şey anlaşılmıyor. Vefat edene rahmet, yakınlarına sabır dilerim.
People
19
4) Wes Studi (Tıp Öğrencisi)
23.05.2019 10:40:11
Allah Rahmet Eylesin...
Mekanı Cennet Olsun..
Ailesine , Sevenlerine Başsağlığı ve Sabır Dilerim..

Vicdansızları Allah'a Havale Ediyoruz...

bir De Yıllardır , Emevi Zihniyetliler ,
Hz.Ömer ( R.A ) Adaletinden Bahseder Dururlar..

Yalancılar , Sahtekarlar...!!
People
10
5) se (uzm dr)
23.05.2019 09:57:34
Çok üzücü bir olay, Allah rahmet eylesin.
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