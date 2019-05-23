Uzman doktor viyadükten atlayarak intihar etti

Olay öğlen üzeri 12.00 sıralarında Kavacık Soğuksu yolu üzerindeki bulunan Aydemir Canefe Viyadüğü'nde meydana geldi.
Dost Beykoz'da yer alan habere göre 1964 doğumlu Dr. Kamil Yılmaz, Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görev yapıyordu.
Yoldaki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri 60 metre yükseklikten yeşillik alana düşen Kamil Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis konuyla ilgili çalışma başlattı.
İntihar ettiği düşünülen kişinin cesedi, Olay Yeri İnceleme ekiplerin çalışmasının ardından Beykoz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Beykoz Savcılığı'nın incelemesinin ardından Dr. Kamil Yılmaz'ın cesedinin adli tıp kurumuna gönderileceği kaydedildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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