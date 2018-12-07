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Uzman tabip ve sağlık sınıfı personelinin görevlendirilmesine ilişkin teklif komisyonda kabul edildi
AK Partili milletvekillerinin hazırladığı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
Uzman tabip ve sağlık sınıfı personelinin görevlendirilmesine ilişkin teklif komisyonda kabul edildi
07 Aralık 2018 - AA
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Teklif, TSK'da görev yapan uzman tabip ve sağlık sınıfı personelinin, her an göreve hazır halde bulunmaları ve tıbbi becerilerinin korunmasını sağlamak, belirli bir rütbeden sonra alternatif mesleki gelişim imkanı sunarak kariyer planlaması yapabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ve diğer üniversitelerde görevlendirilmesine imkan tanıyor. 

Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığında görevli tabipler, diş tabipleri, sağlık astsubayları, TSK ve Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında gösterilmek, aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımlarını ve istihkaklarını mevcut hükümler çerçevesinde, kendi bağlı bulunduğu bakanlık bütçesinden almak şartıyla Sağlık Bakanlığında, üniversitelerde ilgili bakanların onayıyla görevlendirilebilecek.

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi tsk milli savunma bakanligi

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