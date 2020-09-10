Uzmanlar, anne sütü yoluyla virüs bulaşma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu belirtiyor

JAMA Network’de yayımlanan araştırmada, Mart 2020’den bu yana Covid-19 test sonucu pozitif çıkan ve halihazırda emziren 18 anne incelendi. Çalışmada, telefon görüşmeleri yoluyla klinik veriler toplandı ve anne sütü numuneleri araştırma merkezine yollandı. California Üniversitesi Dismorfoloji ve Teratoloji Bölümünde profesör olan çalışmanın başyazarı Christina Chambers, bebeği enfekte edebilecek virüsün anne sütü yoluyla bulaşabileceğine dair hiçbir kanıt bulamadıklarını belirtti.

Çalışmada, 64 anne sütü örneği incelendi ve yalnızca bir tanesinin numunesinde SARS-CoV-2 tespit edildi. Fakat çocuğa bulaşma ihtimali oldukça zayıf. Chambers, sonraki adımların daha fazla numune test etmek olacağını ve iyileşen annelerin sütünün içinde tespit edilebilen virüse karşı antikorlar üretmeye başlayıp başladığını gözlemlemek olacağını belirtti.

New York’tan bir grup araştırmacı, test sonucu pozitif çıkan anne adaylarının bebeklerine perinatal yolla virüs bulaştırma riskinin oldukça düşük olduğunu buldu. Fakat uzmanlar, yine de hamile adayların temkinli olmasında fayda olacağını söyledi. Daha önce yapılmış bir araştırmada, hamile kadınların hamile olmayan kadınlara göre Covid-19 için daha yüksek risk grubunda olduğu öne sürülmüştü.



