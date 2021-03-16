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Uzmanlar araştırdı: Kanser hücreleri kemoterapinin yıkıcı etkisinden uyku haline geçerek kaçabiliyor
ABD'li bilim insanları, kanser hücrelerinin uyku haline geçerek kemoterapinin yıkıcı etkisinden kurtulabileceğini tespit etti
Uzmanlar araştırdı: Kanser hücreleri kemoterapinin yıkıcı etkisinden uyku haline geçerek kaçabiliyor
16 Mart 2021 13:20 -
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New York City’de bulunan Weill Cornel Tıp Fakültesindeki uzmanlar tarafından yürütülen araştırma, kanser hücrelerinin bir tür “kış uykusuna” yatarak kemoterapi tedavisine direnç gösterdiklerini kanıtladı.

Fareler üzerinde yapılan deneyler, özellikle bir tür kan kanseri türü olan akut miyeloid lösemide (AML) hastalıklı hücrelerin uyku haline geçerek kemoterapinin yıkıcı etkisinden kaçabildiğini ve tedavi sonrası yeni kanser hücreleri oluşturabildiğini gösterdi.

Çalışma, “American Association for Cancer Research” dergisinde yayımlandı.

Anahtar Kelimeler:

arastirma kanser hucreleri kemoterapi kan kanseri turu olan akut miyeloid losemi aml

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