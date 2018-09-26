Uzmanlar aşı reddine karşı uyardı: Kızamık salgınları yaşanabilir

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Kurulu ve SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Klinikleri tarafından düzenlenen “Ülkemizde ve Dünyada Aşı Reddi” başlıklı konferans büyük ilgi gördü.



SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Büyük Amfi'de gerçekleştirilen konferansta, İKÇÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Gökhan Köylüoğlu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Başkanı Prof.Dr. Bumin Dündar, Tepecik Çocuk Klinikleri Eğitim Sorumlusu Prof.Dr. Mehmet Helvacı ve Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm.Dr. Dilek Orbatu da hazır bulundu.

Tepecik Eğitim ve Araştırma HastanesiYenidoğan Kliniği Eğitim Görevlisi ve İKÇÜ Sürekli Tıp Eğitimi Kurulu Başkanı Doç.Dr. M. Yekta Öncel açılış konuşmasında "Aşı reddinin ülkemiz için giderek büyüyen bir sorun" olduğunu vurguladı ve sözü çocukluk çağı aşılamasında ülkemizin ileri gelen hocalarından Prof.Dr. Mehmet Ceyhan'a bıraktı.

Kızamık salgınları yaşanabilir...

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof.Dr. Mehmet Ceyhan ise "Aşı Karşıtları ile Mücadelenin" önemini vurgulayarak, aşının ne kadar vazgeçilmez bir korunma yöntemi olduğunu anlattı. Aşının bir sağlık personelinin insan sağlığı üzerine yapabileceği en büyük hizmet olduğunu belirten Prof.Dr. Mehmet Ceyhan, sağlık profesyonellerinin aşı karşıtları ile mücadele etmesi gerektiğini vurguladı. Yazılı ve görsel medyada bazı meslektaşlarımızın ilgi çekmek ve şöhret kazanmak amaçlı aşı aleyhinde konuşmalar yaptığını, bunları dinleyen vatandaşlarımızın da son yıllarda çocuklarına aşı yaptırmaktan kaçındığını ve bu rakamların 2017 yılında 25 bin'e ulaştığını belirtti. Bu tablo devam ederse ülkemizde kızamık salgınlarının yaşanabileceğini ve çok uzun süredir görmediğimiz polio (çocuk felci) gibi hastalıkların ortaya çıkabileceğine dikkat çekti.

Prof.Dr. Mehmet Ceyhan'ın ilgiyle takip edilen konferansı İKÇÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Gökhan Köylüoğlu tarafından Ceyhan’a teşekkür belgesi takdim edilmesinin ardından sona erdi.