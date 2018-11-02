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Uzmanlar kalp damar hastalıkları için kadınlara 'kalp koruyucu beslenme' öneriyor
Kadınlarda genç yaşta kalp damar hastalıklarının oranı giderek artıyor. Uzmanlar ise hastalık riskine karşı "kalp koruyucu" beslenme öneriyor
Uzmanlar kalp damar hastalıkları için kadınlara 'kalp koruyucu beslenme' öneriyor
02 Kasım 2018 - TRT Haber
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Kadınlar östrojen hormonu sayesinde menopoz dönemine kadar, birçok rahatsızlığa karşı korunabiliyor. Bu nedenle 60 yaş öncesinde kalp damar rahatsızlıklarının erkeklerde görülme oranı daha fazla.

Fakat son dönemde yapılan araştırmalarda genç yaştaki kadınlarda da kalp damar hastalıklarının oranının arttığı saptandı. Bunun en önemli nedeni de sigara içiminin yaygınlaşması.

TRT Haber'de yer alan  Fatma Demir Turgut'un haberine göre uzmanlar riski azaltmak için kalp koruyucu beslenme öneriyor. Kalp damar rahatsızlıklarından korunmak için günde en az 10 bin adım ve yüzme de tavsiye ediliyor.

Dr. Siyami Ersek Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Koçoğulları, hastalık riskinin artmasının en önemli nedenlerinden birinin sigara kullanım oranı olduğunu söyleyerek, "Tuz kullanımı ve hayvani gıdalardan beslenmenin azaltılmasının yanında egzersiz yaparak kalp sağlığı korunabilir" dedi.

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1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
02.11.2018 10:38:02
Kalp kırılmasına karşı da korunduklarında veya savunmalar geliştirdiklerinde kardiyovasküler risklerinde daha azalma olacağını düşünüyorum. Kadın hastalarımın neredeyse hepsi stresten sigara içtiğini, sıkıntısı olmasa içmeyeceğini söylüyor." Duvarı nem, insanı gam öldürür " boş yere denmemiş.
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