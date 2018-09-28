Uzmanlar 'Tedaviye Cevap Vermeyenler'i mercek altına alıyor

Asya Pasifik Karaciğer Araştırma Derneği (APASL) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necati Örmeci, Hepatit B tedavisinde etkin ilaçların bulunduğunu, Hepatit C'de de yeni çıkan ilaçlarla yüzde 98'e varan başarılar elde edilebildiğini söyledi.

APASL tarafından "Tedaviye Cevap Vermeyenler" başlığıyla düzenlenen kongre, yurt içi ve yurt dışından uzmanların katılımıyla başladı.

Ana teması çeşitli karaciğer hastalıklarında tedaviye tam cevap alınamaması, tedavi sonrası hastalığın nüksetmesi başlıkları olan etkinlikte, Türkiye'de de önemli bir sorun olan Hepatit B ve C tartışılacak.

Kongreye ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan ve aynı zamanda APASL Single Topic Conference (STC) 2018'in Başkanı da olan Prof. Dr. Necati Örmeci, Hepatit B'den korunmada uygulanan aşı programının hastalığın önlenmesinde en önemli yol olduğunu belirtti.

Örmeci, "Hepatit B tedavisinde etkin ilaçlar bulunuyor. Hepatit C'de de yeni çıkan ilaçlar ile yüzde 98'e kadar varan başarılar elde edilebiliyor." dedi.

Son senelerde dengesiz beslenme ve metabolik sorunlarla gelişen ve sonunda karaciğer sirozu, hatta karaciğer kanserine yol açan karaciğer yağlanmasının da bu kongrenin önemli konularından birisi olduğuna işaret eden Örmeci, ileri dönem karaciğer sirozu ve karaciğer kanseri tedavisinde karaciğer naklinin etkin bir seçenek olarak yer aldığını aktardı.

Prof. Dr. Örmeci, "Ölümcül karaciğer hastalıklarında tek kurtuluş yolu olan karaciğer nakli, ülkemizde daha çok canlı vericiden alınan karaciğer ile gerçekleştirilmektedir. Batı ülkelerinde karaciğer nakli büyük oranda kadavradan yapılmaktadır. Bu nedenle kadavradan naklin arttırılması için ülkemizde organ bağışı büyük önem arzetmekte olup toplumda organ bağışının teşviki desteklenmelidir." diye konuştu.

Kongreye yurt içinden ve dışından yaklaşık 500 uzmanın katılmasını beklediklerini ifade eden Örmeci, "Ülkemize gelecek yabancı konuşmacı ve katılımcılarla birlikte en üst düzeyde bilimsel toplantı düzenleneceğine inanıyoruz." dedi.

Örmeci, Türkiye'deki tanı ve tedavideki ilerlemelerin baş döndürücü olduğunu vurgulayarak, teknolojik gelişmelerin hastalıkların daha kolay tanınmasına, teşhis ve edilmesine vesile olduğunu kaydetti.

"Karaciğer yağlanması önlenebilir"

Kongre Onursal Başkanı Prof. Dr. Abdülkadir Dökmeci de kongrede tedavilere cevapsız kalan hastalara ilişkin politika belirlemeye çalışacaklarını anlatarak, şu bilgileri verdi:

"15-16 yıl öncesine kadar çok fazla bilmediğimiz ve üzerinde durmadığımız bir nokta da karaciğer yağlanması. Karaciğer yağlanması son yıllarda yapılan araştırmalarda karaciğer sirozunun ve hatta karaciğer kanserinin en önemli sebepleri arasında yer alıyor. Karaciğer yağlanması esas olarak, metabolik problemler dediğimiz kişiyi çeşitli şekillerde etkilene diyabet, obezite, tansiyon ve hareketsizlik gibi faktöre bağlı olarak gelişiyor. Bu yağlanma fark edilmez, ilerlerse karaciğer kendini yavaş yavaş yiyor ve siroza doğru gidiyor. Bu sirozun önlenmesi çok önemli. Bunun için de önceden tespit edilmesi gerekiyor. Ultrasonografik muayeneyle sorun hemen basitçe de tespit edilebiliyor. Karaciğer yağlanmasını önleyecek tedbirler almak da çok önemli."

Hepatit B için de Türkiye genelinde çok başarılı bir aşılama programı olduğunu dile getirden Dökmeci, bu aşılamayla Hepatit B'nin uzun vadede çok azalan bir problem olarak ortaya çıkacağını sözlerine ekledi.

Kongre, yapılacak çalıştay ve oturumların ardından 29 Eylül Cumartesi günü sona erecek.