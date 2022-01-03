Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyardı: Gazlı içecekler kanser riskini iki kat artırıyor
İngiltere'de yapılan ve Gut dergisinde yapılan araştırmalar, gazlı ve şekerli içecek tüketiminin bağırsak kanseri riskini iki kat artırdığını ortaya çıkardı.
Uzmanlar uyardı: Gazlı içecekler kanser riskini iki kat artırıyor
03 Ocak 2022 17:01 - Sözcü
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İngiltere’de tıp, sağlık ve bilimsel çalışmalar üzerine araştırmalar yayımlayan Gut dergisi, British Medical Journal’dan (BMJ) derlediği oranlarla yeni bir çalışmaya imza attı.

Buna göre, popüler gazlı içecek ve meşrubatlardan günde iki defadan fazla tüketmek, yetişkinlerde bağırsak kanserine yakalanma riskini iki katına çıkarıyor.

Gut’un araştırması, yetişkinlikte günde iki veya daha fazla şekerli ve gazlı içecek tüketmenin, özellikle kadınlarda 50 yaşından önce bağırsak kanseri riskini iki katına çıkardığı belirlendi.

Erken tanı önemli

Ayrıca, ABD nüfusunun yüzde 12’sinin her gün bu içeceklerden üç porsiyondan fazlasını tükettiği belirlendi.

Uzmanlar, bağırsak kanseri nedeniyle ölümlerin son yıllarda artış yaşadığına dikkat çekerken, kalın bağırsakla gelişmeye başlayan kanser türünün ilk olarak ‘polip’ ile ortaya çıktığını vurguladı. Uzmanlar, tüm poliplerin kansere dönüşmediğini belirtse de erken tanının da önemini vurguladı.

Gut dergisinde yayınlanan araştırma, şekerle tatlandırılmış içecekler ile kanser arasındaki bağlantıları da ortaya çıkardı.

Çalışma, alkolsüz içecekler, meyve aromalı içecekler ve spor ve enerji içeceklerinin hepsinin önemli bir tehdit oluşturduğunu belirledi.

Anahtar Kelimeler:

ingiltere arastirma gazli icecek bagirsak kanseri riski gut

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.