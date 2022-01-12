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Uzmanları ele alacak: Hekimlik Nereye Gidiyor?
Akademik Akıl Youtube Kanalı yayın hayatına başladı. Kanalın ilk canlı yayınında uzman isimler 'Hekimlik Nereye Gidiyor' sorusuna yanıt arayacak, izleyicilerden gelen sorulara cevap verecek.
Uzmanları ele alacak: Hekimlik Nereye Gidiyor?
12 Ocak 2022 13:50 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Akademik Akıl Youtube kanalı ilk interaktif canlı yayını ile açılıyor. Youtube kanalında güncel konular, moderatör eşliğinde konuların uzmanları ile konuşulacak.

Kanalın ilk canlı yayınında ‘Hekimlik Nereye Gidiyor’ konusu tartışmaya açılacak. Prof. Dr. Haldun Güner moderatörlüğünde yapılacak programda konunun uzmanları olan Prof. Dr. Dilek Özcengiz, Prof. Dr. İrfan Yalçınkaya ve Prof. Dr. Bülent Topuz konuk olarak katılacak, 'Hekimlik Nereye Gidiyor’ sorusuna yanıt arayacak.

Akademik Akıl Youtube kanalına abone olmak için tıklayınız.

(Abone olduktan sonra çıkan zil işaretine tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayınız)

13 Ocak Perşembe günü saat 21.00'de Akademik Akıl Youtube kanalından canlı yayınlacak olan programda interaktif soru ve katkılar da alınacak. Programda ayrıca şu sorulara da yer verilecek:

  • Hekim alışkanlıkları son 30 yılda nasıl değişti? 
  • Hekim odaklı sağlık sisteminden hasta odaklı sağlık sistemine geçiş neleri değiştirdi? 
  • Hekim hasta ilişkilerinin değişimi nasıl oldu? 
  • Hekimlerin kendi aralarındaki ilişkiler nasıl değişti? 
  • Sağlık sistemi hekimliği nasıl değiştirdi? 
  • Hekimlerin ekonomik durumu nasıl değişti? 
  • Hekim göçü neden artıyor? 
  • Malpraktis davaları hekimliği nasıl etkiliyor? 
  • Cerrahi branşların seçimleri neden her geçen gün azalıyor? 
  • Sağlıkta şiddet hekimliğe nasıl etki ediyor?

 

Anahtar Kelimeler:

hekimlik nereye gidiyor akademik akil canli yayin youtube kanali

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48
1) Erhan Özhan (Radyoloji uzmanı )
12.01.2022 14:43:49
Gideceği bir yer kaldıysa oda çöptür daha nereye gitsin.Kafasinda mermer kırılan başka meslek var mı?
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