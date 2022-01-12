Uzmanları ele alacak: Hekimlik Nereye Gidiyor?

MEDİMAGAZİN - Akademik Akıl Youtube kanalı ilk interaktif canlı yayını ile açılıyor. Youtube kanalında güncel konular, moderatör eşliğinde konuların uzmanları ile konuşulacak.

Kanalın ilk canlı yayınında ‘Hekimlik Nereye Gidiyor’ konusu tartışmaya açılacak. Prof. Dr. Haldun Güner moderatörlüğünde yapılacak programda konunun uzmanları olan Prof. Dr. Dilek Özcengiz, Prof. Dr. İrfan Yalçınkaya ve Prof. Dr. Bülent Topuz konuk olarak katılacak, 'Hekimlik Nereye Gidiyor’ sorusuna yanıt arayacak.

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13 Ocak Perşembe günü saat 21.00'de Akademik Akıl Youtube kanalından canlı yayınlacak olan programda interaktif soru ve katkılar da alınacak. Programda ayrıca şu sorulara da yer verilecek: