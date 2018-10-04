Uzun süredir beklenen Tıpta Uzmanlık Kurulu toplandı!

5. Tıpta Uzmanlık Kurulu 27-28 Eylül 2018 tarihinde Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven’ in başkanlığında toplandı.

2 gün süren ve yoğun geçen toplantıda uzmanlık eğitimi ile ilgili sorunlar ele alınarak pek çoğu karara bağlandı.