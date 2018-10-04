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Uzun süredir beklenen Tıpta Uzmanlık Kurulu toplandı!
Asistan hekimlerin uzun süredir beklediği Tıpta Uzmanlık Kurulu toplandı
Uzun süredir beklenen Tıpta Uzmanlık Kurulu toplandı!
04 Ekim 2018 -
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5. Tıpta Uzmanlık Kurulu 27-28 Eylül 2018 tarihinde Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven’ in başkanlığında toplandı.
2 gün süren ve yoğun geçen toplantıda uzmanlık eğitimi ile ilgili  sorunlar ele alınarak pek çoğu karara bağlandı.

 

‘Tıpta Uzmanlık Kurulu acilen toplanmalı… Sağlık çalışanları mağdur’ 

 

Anahtar Kelimeler:

tipta uzmanlik kurulu

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