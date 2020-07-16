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Vaka sayılarının arttığı İslahiye'de 1 doktorun testi pozitif çıktı
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde korona virüs vaka sayıları artarken, filyasyon ekibinde görevli bir doktorun testinin de pozitif çıkması konunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi.Gaziantep'in İslahiye ilçesinde korona virüs vaka sayıları artarken, filyasyon ekibinde görevli bir doktorun testinin de pozitif çıkması konunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
Vaka sayılarının arttığı İslahiye'de 1 doktorun testi pozitif çıktı
16 Temmuz 2020 14:49 - İHA
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8 Nisan'da ilk vakanın görülmesinden sonra İslahiye'de görülen toplam vaka sayısı 41'i buldu. İslahiye'de son bir haftada ise 18 vaka tespit edildi. Çeşitli şikayetlerle İslahiye Devlet Hastanesine başvuran vatandaşlardan şüpheli görülen yaklaşık 600'üne test yapıldı. İlçede 5 kişi ise korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

760 kişi karantinada

Korona virüse yakalanan kişiler ile temasta bulunan kişiler, İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi tarafından karantina altına alınıyor. Şu anda İslahiye'de vakalar ile temas kurduğu tespit edilen 760 kişi karantinada bulunuyor.

Doktorun testi pozitif çıktı

İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde görevli bir doktorun korona virüs testi pozitif çıktı. Ağır şartlar altında ve kısıtlı personel ile görev yapan İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri, doktorun pozitif çıkması ile büyük üzüntü yaşadı. Genel durumunun iyi olduğu öğrenilen doktorun tedavi ve gözlemine evinde devam ediliyor.

Nişana katılan davetli pozitif çıktı, 67 kişi karantinada

İslahiye Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet eden E.G.'nin yurtdışına gitmek için verdiği test sonucu pozitif çıktı. İlçe Sağlık Müdürlüğü yaptığı filyasyon çalışmasında, E.G.'nin iki gün önce bir yakınının nişan merasimine katıldığını belirledi. Kolluk birimlerinin yaptığı araştırma sonucunda, nişan merasimine katılan 15 hanede ikamet eden 67 kişi 14 gün süre ile karantinaya alındı.

Filyasyon ekibi her şartta görevinin başında

Gece gündüz, bayram tatil demeden görev yapan filyasyon ekipleri, vakanın görüldüğü adrese gidip pozitif ve temaslı kişilerle iletişim kuruyor. Vakaların artması, hayati risk taşıyan sağlık çalışanlarının işlerini daha da zorlaştırıyor. İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanlarından oluşan filyasyon ekibindeki bir doktorun test sonucu pozitif çıkması da durumun ciddiyetini ortaya koyuyor.

Anahtar Kelimeler:

islahiye korona virus doktor vaka sayisi karantina

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