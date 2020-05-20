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Vaka sayımız ilk kez 1000'in altına düştü! Can kaybındaki azalış bugün de sürdü!
Bakan Koca, 'vaka sayımız 1000'in altına düştü' diyerek son durumu açıkladı
Vaka sayımız ilk kez 1000'in altına düştü! Can kaybındaki azalış bugün de sürdü!
20 Mayıs 2020 19:14 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 23 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise binin altına düştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca Ramazan Bayramı ile ilgili açıklamalarda bulunurken, "Bayram günlerinde tedbirlere uyarsak, sonra daha rahat olabiliriz. Bu bayramı eski bayramlar gibi kutlarsak, hastalık tırmanabilir." ifadelerini kullandı. 'HES kodu nedir ve nasıl alınır?' sorularına Bakan Koca canlı yayında cevap verdi. Ayrıca Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşların 1 ay kalmak şartıyla memleketlerine gidebileceğini açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

VAKA SAYIMIZ, 1.000’İN ALTINA DÜŞTÜ. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe.

Anahtar Kelimeler:

fahrettin koca corona virus tablosu

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