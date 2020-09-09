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Vaka sayısında zirvede olan Ankara'da Covid-19 tedbirleri alındı: Ulaşımla ilgili yeni kararlar var
Ankara İl Hıfzıssıhha Kurulu, raylı sistem araçlarında, vagon koltuk kapasitesi kadar oturarak, ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50'si kadar ayakta yolcu taşınabilmesine karar verdi.
Vaka sayısında zirvede olan Ankara'da Covid-19 tedbirleri alındı: Ulaşımla ilgili yeni kararlar var
09 Eylül 2020 13:27 -
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Ankara İl Hıfzıssıhha Kurulu, raylı sistem araçlarında, vagon koltuk kapasitesi kadar oturarak, ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50'si kadar ayakta yolcu taşınabilmesine karar verdi.

Ayrıntılar geliyor... 

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People
0
1) A (i)
09.09.2020 16:25:02
e o zaman ek sefer lazim. Bunun için yeterli taşıt var mı? Yeterli taşıt bulunursa, bu sefer de trafiğe ciddi yük binecek. Ayakta yolcu alma demek kolay. Vatandaş ne ile işe gidecek o zaman!!??
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