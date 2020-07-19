Vakaların arttığı İran'la uçak seferleri durduruldu

25 Şubatta Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yapan İran'dan gelen uçakla ilgili olduğu iddia edilen bir videoya göre yolcular havalimanında Kum'dan gelenlerle aynı uçağa binmek istemediği için aralarında tartışma çıkmıştı

19 Temmuz 2020 15:02 -