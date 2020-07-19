Vakaların arttığı İran'la uçak seferleri durduruldu

25 Şubatta Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yapan İran'dan gelen uçakla ilgili olduğu iddia edilen bir videoya göre yolcular havalimanında Kum'dan gelenlerle aynı uçağa binmek istemediği için aralarında tartışma çıkmıştı
Tahran-İran Havayolları Birliği Sekreteri Maksud Esedi Samani, durdurma talebinin Türkiye Ulaştırma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın isteği üzerine alındığını bildirdi.
Kararın, gece saat 00:00 itibariyle yürürlüğe konulduğunu söyleyen İranlı yetkili, daha önce satılan biletlerin iptal edildiğini aktardı.
Seferlerin askıya alınma nedeni açıklanmazken, İran’da yeniden artışa geçen koronavirüs salgının alınan kararda etkili olduğu düşünülüyor.