Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Vakaların arttığı İran'la uçak seferleri durduruldu
Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Şubat ayından beri askıda olan ve geçtiğimiz günlerde yeniden başlayan İran-Türkiye uçak seferleri, yeniden durduruldu.
Vakaların arttığı İran'la uçak seferleri durduruldu

25 Şubatta Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yapan İran'dan gelen uçakla ilgili olduğu iddia edilen bir videoya göre yolcular havalimanında Kum'dan gelenlerle aynı uçağa binmek istemediği için aralarında tartışma çıkmıştı

19 Temmuz 2020 15:02 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Tahran-İran Havayolları Birliği Sekreteri Maksud Esedi Samani, durdurma talebinin Türkiye Ulaştırma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın isteği üzerine alındığını bildirdi.


Kararın, gece saat 00:00 itibariyle yürürlüğe konulduğunu söyleyen İranlı yetkili, daha önce satılan biletlerin iptal edildiğini aktardı.


Seferlerin askıya alınma nedeni açıklanmazken, İran’da yeniden artışa geçen koronavirüs salgının alınan kararda etkili olduğu düşünülüyor.


 


 

Anahtar Kelimeler:

iran koronavirus ucak

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.