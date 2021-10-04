'Vakıflar aracılığıyla tütün ürünlerinin pazarlanmasını kabul etmeyeceğiz'

MEDİMAGAZİN - Çocukları Tütün Salgını ve Zararlarından Koruma İnisiyatifi yayınladığı basın açıklamasında, bazı destekli vakıflar aracılığıyla tütün ürünlerinin ülke pazarına sokulmaya çalıştığını, bunun kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Yayınlanan basın açıklamasında, vakıflara çağrıda bulunularak, işbirliğini sonlandırma talebinde bulunuldu. Çocukları Tütün Salgını ve Zararlarından Koruma İnisiyatifi açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Tütün endüstrisi elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri ile gençlerde dünya genelinde yeni bir salgını tetiklemiştir ve alternatif ve yeni ürün adı altında bu ürünlerini yaygınlaştırarak tetiklemeye devam etmektedir.

Tütün endüstrisi tarafından kurulan ve finanse edilen Dumansız Dünya Vakfı (Philip Morris funded Foundation for a Smoke-Free World, https://www.who.int/news/item/28-09-2017-who-statement-on-philip-morris-funded[1]foundation-for-a-smoke-free-world) ) birkaç yıldır Türkiye’de farklı şekillerde fonlama ve etki ajanlığı çalışmaları yürütmektedir. Halk sağlığı alanında uzmanları çeşitli toplantı, konferanslara davet etmek, Türkiye’deki vakıfları fonlayarak bilimsel görünümlü raporlar yazdırmak tütün endüstrisinin elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerini normalleştirme ve ülke pazarına sokma çabalarından bazılarıdır.

Çocukları Tütün Salgını ve Zararlarından Koruma İnisiyatifi olarak tütün endüstrisinin oyunlarını yakından izliyor ve hiçbir şekilde ülkemiz üzerinde bir manipülasyona izin vermeyeceğimizi beyan ediyoruz.

Adı geçen Dumansız Dünya Vakfı benzer denemelerini 2019 yılında da yapmaya çalışmış olup halk sağlığı uzmanlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve kamunun girişimleri ile İstanbul’da yapılması planlanan etkinlikleri iptal edilmiştir. Son günlerde ilgili vakfın ülkemizde Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) üzerinden yaptığı izlenen faaliyetler bu basın açıklamasının yapılması gerekliliğini doğurmuştur.

Dumansız Dünya Vakfı tarafından, fonlanan yerel vakıflarca yayınlanan bilimsellikten uzak ve manipüliatif raporlar üzerinden uzmanların çevrimiçi etkinliklere davet edildiğini gözlemliyor ve Dumansız Dünya Vakfı ile işbirliği yapan tüm dernek ve vakıfları bu işbirliğini sonlandırmaya davet ediyoruz. Bu vesileyle konuyla ilgilenen tüm tarafların kapasitelerini bilimsel bilgiler ışığında artırabilmek adına kendilerine her türlü teknik desteği vereceğimizi beyan ediyoruz.

Halkımızın manipülasyondan uzak doğru bilgiye erişimi için halihazırda ülkemizde reklamı, satışı ve kullanımı yasak olan elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri hakkında aşağıda yer alan bazı gerçekleri hatırlatmayı görev sayıyoruz.