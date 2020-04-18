Vali Erdoğan Bektaş: Sağlıkçılar hem kendilerini sıkıntıya sokuyorlar, hem bizi sıkıntıya soktular

ZONGULDAK-Vali Erdoğan Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında genel sınırlamalardan daha öte, istişare ederek sınırlamalar getirmek durumunda kaldıklarını hatırlatarak gelinen süreçte olayın durağana girdiğini söyledi. Bektaş, şöyle devam etti:

"Hükümetimizin ülke genelinde alacağı kararları dikkate alarak bir düzenleme de biz yapacağız. Bunu hem Bilim Kurulumuzla müzakere ettik hem de Pandemi Kurulu ile istişare ettik. Herkesin kanaati bu konunun bir süre daha devam etmesi yönünde. İlçe sınırlarında aldığımız ilave tedbirlerin süresi muhtemelen devam edecek."

137 SAĞLIK ÇALIŞININDA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Zonguldak'ta sağlıkçıların çok önemli görevler yaptıklarını belirten Vali Bektaş, 567 pozitif vakadan 137’sinin sağlıkçı olduğunu belirtti. Sağlıkçıların özveriyle çalıştığını ifade eden Vali Bektaş, şu açıklamada bulundu:

"Her türlü tedbiri alınmasına rağmen maalesef sağlıkçılarımız kendilerini koruyamadılar. Tüm arkadaşlarımızı uyardık. Bu bizim faturamızı ağırlaştıran olay oldu. Normalde sağlıkçılarımızın bize götürdüğü yük olmasaydı bugün belki de geri dönüşü konuşuyor olacaktık. Bu gerçekten zor oldu. Misafirhanede onları misafir ettik. Onlardan ücret almadık. Yemek ücreti de almadık. Ama orada kendi aralarındaki ilişkilerinde yeteri kadar dikkatli olmadıkları için hem kendilerini sıkıntıya sokuyorlar, hem bizi sıkıntıya soktular. Bunun da artık azalacağını varsayıyoruz. Onlar bizim kahramanlarımız. Kendi hayatlarını ortaya koyan insanlar ama yeteri kadar dikkatli olmayınca sıkıntı yaşıyoruz."