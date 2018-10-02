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Valilik açıklama yaptı: 'Sahte rapor için gözaltılarda doktor ve sağlık çalışanı yok'
Kastamonu merkezli 10 ilde düzenlenen sahtecilik operasyonunda 88 şüphelinin gözaltına alındığını, hakkında soruşturma yürütülenler arasında doktor ve diğer sağlık çalışanı bulunmadığı bildirildi
Valilik açıklama yaptı: 'Sahte rapor için gözaltılarda doktor ve sağlık çalışanı yok'
02 Ekim 2018 - AA
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Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Ekim tarihinde Kastamonu merkezli 10 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, sahte sağlık raporu düzenleyerek kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları gerekçesiyle 100 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılıp, bunlardan 88'inin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan bu operasyonla ilgili haberlerde gözaltına alınanlar arasında doktor, hemşire vb. sağlık çalışanlarının olduğu bilgisi yer almaktadır. Yürütülen bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan veya hakkında soruşturma yürütülen doktor ve diğer sağlık çalışanı bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur." denildi.

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kastamonu valiligi sahte saglik raporu

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