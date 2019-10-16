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Valilik Ceylanpınar'da hastanenin kapatıldığı iddiasını yalanladı
Şanlıurfa Valiliği, Ceylanpınar Devlet Hastanesinin yeterli sayıdaki doktor ve sağlık personeliyle kesintisiz sağlık hizmeti sunmaya devam ettiğini bildirdi.
Valilik Ceylanpınar'da hastanenin kapatıldığı iddiasını yalanladı
16 Ekim 2019 - AA
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında, Ceylanpınar Devlet Hastanesinin kapatılarak, sağlık hizmetlerine sahra hastanesinde devam edildiğine ilişkin haberlere yer verildiği anımsatıldı.

Basında yer alan söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Ceylanpınar Devlet Hastanemiz yeterli sayıdaki uzman doktor ve sağlık personeli ile kesintisiz bir şekilde sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:

ceylanpinar devlet hastanesi

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