Valilik: Doktorumuza geçmiş olsun, soruşturma başlattık!

Samsun Valiliği, Bafra Devlet Hastanesi Acil Servisinde meydana gelen doktora darp iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, "5 Eylül 2019 Perşembe günü Bafra Devlet Hastanesi Acil Serviste meydana gelen darp olayi ile ilgili doktorumuza ve sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz" denildi.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|05/09-08/09
|6. DOD Dermatoloji Gündemi
|DERMATOLOJİ
|SAKA
|12/09-13/09
|SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019
|KALP VE...
|İSTA
|14/09-14/09
|7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu
|NÖROLOJİ
|ANKA
|11/09-14/09
|World Congress of Perinatal Medicine
|KADIN...
|İSTA
|12/09-15/09
|10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu
|HEMŞİRELİ...
|SAKA
|20/09-20/09
|7. Geriatri Günleri
|GERİATRİ
|İZMİ
|19/09-22/09
|14. Ulusal Genç Yaşam ve 4.Klinik Romatoloji Kongresi
|ROMATOLOJİ
|KIBR