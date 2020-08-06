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Valilik duyurdu! Öğretmen ve imamlar filyasyon görevine çağrıldı
Karaman Valiliği, Karaman İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaptığı toplantıda alınan kararları açıkladı. Açıklanan karara göre öğretmen ve imamlar filyasyon görevine çağrıldı. Kentin belirli bölgelerinde dondurma yenmesi, sigara içilmesi ve çekirdek yenmesi yasaklandı.
Valilik duyurdu! Öğretmen ve imamlar filyasyon görevine çağrıldı
06 Ağustos 2020 09:30 -
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Karaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun yaptığı yazılı açıklamada, Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında olağanüstü toplantı yapıldığı ve yeni kararların alındığı belirtildi. Alınan yeni kararlara göre, "İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülen filyasyon ve saha çalışmalarında, ilgili görevin ifasına engel herhangi bir kronik hastalığı bulunmayan, başta öğretmenler ve imamlar olmak üzere diğer kurumlardan ihtiyaç duyulması halinde kamu kurum ve kuruluşlarınca İl Sağlık Müdürlüğü emrine personel ve araç görevlendirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir." denildi.

Koronavirüs sebebiyle ülkenin birçok şehrinde önlemler alınmaya devam ediyor.

Karaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun yaptığı yazılı açıklamada, Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında olağanüstü toplantı yapıldığı ve yeni kararların alındığı belirtildi.

Karaman İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle:

Karaman İl Hıfzıssıhha Kurulu 05.08.2020 Salı günü Vali Mehmet Alpaslan IŞIK Başkanlığında olağanüstü toplanmış olup, aşağıda belirtilen kararların alınması uygun görülmüştür.

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesi gereği Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında bazı tedbirleri görüşmek amacıyla toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda aşağıda belirtilen kararların alınması uygun görülmüştür.

1- Maske kullanımını engellemesi, bulaş riskini arttırması ve vaka sayısındaki artış da dikkate alınarak:

Turgut Özal Caddesinin Karaman Kalesi önünden başlayan kısmından doğuya doğru Atatürk Bulvarının tamamında (30 metrelik yol),

Atatürk Bulvarının(30 metrelik yol) Zeytin Dalı Bulvarı ile kesiştiği kavşaktan (Karaman Belediyesi Önü) kuzey yönüne doğru,

Zeytin Dalı Bulvarı ile Kâzımkarabekir Caddesinin kesiştiği kavşaktan batıya doğru,

Kâzımkarabekir caddesinin 1. İstasyon Caddesi ile kesiştiği kavşaktan güneye doğru,

1.İstasyon Caddesinin İsmet Paşa Caddesi ile kesiştiği kavşaktan tekrar Turgut Özal Caddesi ile birleştiği noktalar arasında( ekli haritada belirtilmiştir) kalan tüm cadde, sokak ve park gibi tüm açık alanlarda 05.08.2020 Çarşamba günü saat 23:00′ den itibaren ikinci bir karara kadar hareket halinde veya oturarak (işletmeler hariç) vatandaşlar tarafından dondurma ve kuruyemiş(çekirdek vb.) yenilmemesine, sigara içilmemesine,

Alınan kararın uygulanmasının Belediye zabıtası ve kolluk birimlerince takibinin yapılmasına,

2-Cenaze sahipleri tarafından evlerde/işletmelerde veya bu alanların yakın çevreleri ile diğer açık alanlarda taziye kabulünün yapılmamasına,

3-Düğün salonları haricinde yemekli düğün organizasyonlarının İl genelinde yasaklanmasına,

4-İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülen filyasyon ve saha çalışmalarında, ilgili görevin ifasına engel herhangi bir kronik hastalığı bulunmayan, başta öğretmenler ve imamlar olmak üzere diğer kurumlardan ihtiyaç duyulması halinde kamu kurum ve kuruluşlarınca İl Sağlık Müdürlüğü emrine personel ve araç görevlendirilmesine,

Bu maddenin İlçelerde de Kaymakamlıklar tarafından uygulanmasına,

5-İlimizde koronavirüs (covid-19) vakaları ile vaka şüphelisi ve bu hastalarla temaslı olduğu tespit edilen kişilerin ikametlerini izinsiz terk etmelerinin önüne geçmek, aynı zamanda bulaş riskini önlemek amacıyla köy/mahalle muhtarları ve azalarının sorumluluk alanlarında gerekli kontrolleri yapmalarına,

Köy/mahalle muhtar ve azaları tarafından ikametlerinden izinsiz ayrıldığı tespit edilen kişilerin kolluk kuvvetlerine bildirilmesine,

6-Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

karaman covid-19 filyasyon ogretmen ve imamlara filyasyon gorevi

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1) Gözde Sözen (Dr)
06.08.2020 13:40:49
İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği genelgeye dayanarak Karaman valisi bu kararı almıştır,kendisini tebrik eder diğer illere de örnek oluşturmasını temenni ederim.Böylece sağlıkçılar iş paylaşımına destek veren öğretmen ve imamlar sayesinde biraz rahatlarlar..Ek para almıyoruz en azından destek görelim..
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4
2) Tuana Bahar (Doktor)
06.08.2020 10:57:56
Bu uygulamanın diğer illerde de yapılması için Cimer e yazalım, hem böylece diğer meslek grubu bizi daha iyi anlar hem de iş paylaşımı olacağı için bir nebze de olsa nefes alabiliriz
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2
3) Memnune Sakin (SAĞLIKÇI)
06.08.2020 10:48:37
Bu dünyaca bir salgın,dolayısıyla herkes birbirine destek vermeli.Hem maaş alıp hem de daha az çalışan meslek grubu varken devlet niye yeni sağlıkçı alıp ek maaş yüküne girsin?Bir sağlıkçının yanında farklı bir meslek grubuyla filyasyon yapılabilir, bunun için illaki tıp eğitimi alınmış olmasına gerek yok ki..
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