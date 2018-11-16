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Valilik hastanede kaldığı iddia edilen başhekim ile ilgili soruşturma başlattı
ZONGULDAK Valisi Erdoğan Bektaş, eşi ve 2 çocuğuyla birlikte hastanedeki özel odada kaldığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Devrek Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Feyzullah Hasanoğlu'na kendilerinin de soruşturma açtığını, konunun araştırıldığını söyledi.
Valilik hastanede kaldığı iddia edilen başhekim ile ilgili soruşturma başlattı
16 Kasım 2018 - DHA
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Devrek Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Feyzullah Hasanoğlu'nun, satın aldığı evdeki tadilatın uzaması üzerine eşi ve 2 çocuğuyla birlikte hastanenin Kadın Doğum Servisi'ndeki özel odada kaldığı iddiasıyla ilgili, İl Sağlık Müdürlüğü'nün başlattığı soruşturma devam ediyor. Görevlendirilen 2 müfettişin Dr. Hasanoğlu'nun ifadesini alacağı ve düzenlenecek raporun Sağlık Bakanlığı'na gönderileceği belirtildi.

Başhekime soruşturma: Evindeki tadilat sebebi ile hastanede kaldı iddiası 

VALİ BEKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Konuşmak için henüz erken olduğunu ifade eden Vali Bektaş, "Biz de soruşturma açtık. Bakanlık da konuyu araştırıyor. Doktoru henüz dinlemedik. Niye böyle yapmış, derdi neymiş; bunları soracağız elbette. Şu an ezbere konuşmak doğru değil. Konu araştırılıyor" dedi.

Sağlık Sen Zonguldak Şube Başkanı Mehmet Ali Kara ise Başhekim Dr. Feyzullah Hasanoğlu'nun kendi sendikalarının üyesi olduğunu belirterek, "Biz kendisine yaptığının yanlış olduğunu söyledik. Biz bugüne kadar yanlışın arkasında durmadık, bundan sonra da durmayacağız" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

dr feyzullah hasanoglu devrek devlet hastanesi

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