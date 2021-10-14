Valilikten aşı karşıtlarına Kordon yasağı: İzmir mitingi Bornova'ya alındı

Aşı karşıtları tarafından İstanbul ve Ankara’nın ardından İzmir’de yapılacağı duyurulan mitingin yeri değiştirildi. Aşı karşıtlarının oluşturduğu Büyük Uyanış Hareketi’nin sosyal medya hesaplarından, daha önce 17 Ekim Pazar Günü Gündoğdu Meydanı’nda yapılacağı duyurulan mitingin, İzmir Valiliği’nin kararıyla Bornova Cumhuriyet Meydanı’na alındığı açıklandı.

‘Büyük Uyanış Hareketi’nin sosyal medya hesabından karara tepki gösterilerek, şöyle denildi: “Değerli yol arkadaşlarımız. İzmir mitingimiz için valilik tarafından, daha önce düzenlenen mitinglerde olduğu gibi yer değişikliği yapılmıştır. Bu miting için de son günlerde değişikliğe gidilmesi aslında vazgeçmemiz içinse bizler asla pes etmiyoruz.”