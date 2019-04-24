Valilikten kene uyarısı: En yakın sağlık kuruluşuna başvurun

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hava sıcaklığının artmasıyla KKKA hastalığının görülmeye başladığı belirtildi.

KKKA hastalığı ve bulaşma yolları hakkında bilgilerin yer aldığı açıklamada, "Hastalık, virüsü taşıyan kenelerin ısırması, bu keneleri çıkarırken çıplak elle kenenin patlatılması, hastalık taşıyan kenelerin yapışmış olduğu hayvanların kan ve idrar gibi vücut sıvılarıyla direkt teması sonucu bulaşır. Ayrıca hasta kişilerin kanıyla veya vücut sıvılarıyla temas edilmesi sonucu da bulaşır. Hastalık, hava yoluyla bulaşmaz. Hastalıktan korunmak için tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmeli. Pantolon paçaları çorapların içine sokulmalı ve ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renk kıyafetler tercih edilmeli." ifadelerine yer verildi.

Hayvanların üzerindeki keneye, hayvanların kan ve idrarına çıplak elle dokunulmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Riskli alanlardan döndükten sonra kene olup olmadığını görmek için vücudun ve elbiselerin her yerine dikkatlice bakılmalı. Özellikle diz arkası, koltuk altları, kulak arkası, ense, saç dipleri ve kasıklar kontrol edilmeli veya ettirilmeli. Çocukların vücutları da mutlaka kene yönünden kontrol edilmeli. Vücuda tutulan keneyi çıplak elle dokunmadan eldiven, bez ya da poşet ile çıkarılmalı, çıkarılamıyorsa hemen en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmelidir. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen hususlara daha fazla dikkat etmeleri gereklidir.

Kene ne kadar kısa sürede fark edilir ve erken dönemde çıkarılırsa hastalık riski de o kadar azalır. Üzerinden kene çıkarılmış olan vatandaşlarımızın en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak tam kan sayımı yaptırmaları, 10 gün süreyle kendilerini takip etmeleri ateş, halsizlik, yaygın vücut ağrısı, eklem ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve kanama gibi şikayetlerden herhangi birinin görülmesi halinde tekrar en yakın sağlık kuruluşuna ya da bir enfeksiyon hastalıkları uzmanına başvurmaları gerekmektedir."