Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Valinin doktor eşi koronavirüse yakalandı
BARTIN Valisi Sinan Güner’in eşi Uzman Dr. Beyhan Güner'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Vali Güner ise testinin pozitif çıkmamasına rağmen tedbir amaçlı tedaviye alındı.
Valinin doktor eşi koronavirüse yakalandı
20 Ekim 2020 10:39 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Bartın Valisi Sinan Güner’in, Bartın Devlet Hastanesi’nde görevli eşi Uzman Dr. Beyhan Güner’in yoğun bakımda bir hastaya müdahalesi sırasında olabileceği tahmin edilen bulaş sonucu koronavirüs testi pozitif çıktı.

Eşiyle temaslı olan Vali Sinan Güner’in testi pozitif olmamakla birlikte teyit amaçlı çekilen tomografisinde kovid uyumlu bir görüntü oluşması nedeniyle tedbir amaçlı Kovid- 19 ilaç tedavisine başlanıldı. 5 günlük tedavinin bitiş tarihi olan çarşamba günü yapılacak PCR testinde çıkacak sonuca göre uygun işlemlere devam edileceği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:

bartin valisi beyhan guner

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.