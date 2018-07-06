Van Eğitim Araştırma Hastanesinde yangın çıktı... 14 hasta nakledildi



Van'ın İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde bulunan trafo ünitesinde, akşam saat 19.45 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. DHA'nın haberine göre olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale edip, söndürürken, yangın nedeniyle hastane acil servis ve ek binasında ise elektrik kesintisi meydana geldi. Bu nedenle de yenidoğan ve çocuk yoğun bakım ünitelerindeki toplam 14 hasta, 112 ekiplerince Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi ve Lokman Hekim hastanelerine nakledildi.

VALİLİK: GEREKLİ MÜDAHALELER YAPILDI

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, hastanenin ek binasında bulunan kadın, doğum ve çocuk servislerinde yatan hastaların tedavilerine devam edildiği, yangın nedeniyle hasar görerek arızalanan trafoya, VEDAŞ ekiplerince gerekli müdahale yapıldığı, yaşanan arızanın da kısa süre içerisinde giderileceği belirtildi.