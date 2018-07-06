SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Van Eğitim Araştırma Hastanesinde yangın çıktı... 14 hasta nakledildi
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde bulunan trafo ünitesinde yangın çıktı. Yaşanan elektrik kesintisi yüzünden de hastanenin yenidoğan ve çocuk yoğun bakım ünitelerindeki toplam 14 hasta, 112 ekiplerince çeşitli hastanelere nakledildi
Van Eğitim Araştırma Hastanesinde yangın çıktı... 14 hasta nakledildi
06 Temmuz 2018 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz


Van'ın İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde bulunan trafo ünitesinde, akşam saat 19.45 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. DHA'nın haberine göre olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale edip, söndürürken, yangın nedeniyle hastane acil servis ve ek binasında ise elektrik kesintisi meydana geldi. Bu nedenle de yenidoğan ve çocuk yoğun bakım ünitelerindeki toplam 14 hasta, 112 ekiplerince Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi ve Lokman Hekim hastanelerine nakledildi. 

VALİLİK: GEREKLİ MÜDAHALELER YAPILDI

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, hastanenin ek binasında bulunan kadın, doğum ve çocuk servislerinde yatan hastaların tedavilerine devam edildiği, yangın nedeniyle hasar görerek arızalanan trafoya, VEDAŞ ekiplerince gerekli müdahale yapıldığı, yaşanan arızanın da kısa süre içerisinde giderileceği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:

van egitim ve arastirma hastanesi yangin 112

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
yenidoğan kimlik sağlık bakanlığı e-rapormustafa ercument alat gazi universitesi tip fakultesie-reçete Türk Tabipler Birliği sağlık eğitimi tıbbiye eczacılık diş hekimliği Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yangın 112
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
06/07-08/078. Solunum ZirvesiGÖĞÜS...ARTV
12/07-15/07AVRASYA Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi 2018BESLENME...ANKA
07/09-09/091. Uluslararası Katılımlı Dental ve Oral Enfeksiyonlar KongresiDİŞ...SAKA
06/09-09/096. Uluslararası Ürojinekoloji KongresiKADIN...İSTA
08/09-09/09JİNEKOLOJİK MALİGNİTELER KURSUKADIN...İZMİ
14/09-15/09Genç Alerjistler ile Alerjide Yenilikler SempozyumuDERMATOLOJİİZMİ
13/09-16/092.Türkiye İnme AkademisiNÖROLOJİİSTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.