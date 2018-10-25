Van İl Sağlık Müdürlüğünde yeni isim: Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğüne Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'nun atandığı belirtildi.

Akdoğan, yaptığı konuşmada, makamların emanet olduğunu ve görevini gönül rahatlığıyla teslim ettiğini ifade ederek, Sünnetçioğlu'na yeni görevinde başarı diledi.

Sünnetçioğlu ise sağlık hizmetinin Van'da artarak devam etmesi için görevi devraldığını ifade etti.

Akdoğan, törenin ardından kurum personeliyle fotoğraf çekildi.