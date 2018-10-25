Van İl Sağlık Müdürlüğünde yeni isim: Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğüne Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'nun atandığı belirtildi.
Akdoğan, yaptığı konuşmada, makamların emanet olduğunu ve görevini gönül rahatlığıyla teslim ettiğini ifade ederek, Sünnetçioğlu'na yeni görevinde başarı diledi.
Sünnetçioğlu ise sağlık hizmetinin Van'da artarak devam etmesi için görevi devraldığını ifade etti.
Akdoğan, törenin ardından kurum personeliyle fotoğraf çekildi.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|25/10-28/10
|2. Uluslararası Kozmetoloji Ve Kozmetik Jinekoloji Kongresi
|KADIN...
|İSTA
|25/10-28/10
|6. EndoBridge Meeting
|ENDOKRİNO...
|ANTA
|26/10-29/10
|27. Ulusal Üroloji Kongresi
|ÜROLOJİ
|KIBR
|03/11-03/11
|IV. Davranış Nörolojisi ve Demans Okulu
|NÖROLOJİ
|İSTA
|31/10-03/11
|TMFTP 11. Ulusal Kongresi
|KADIN...
|İSTA
|31/10-03/11
|Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği XI. Ulusal Kongresi
|KADIN...
|İSTA
|31/10-04/11
|2.Ulusal İmmünoterapi ve Onkoloji Kongresi
|İMMÜNOLOJİ
|ANTA