Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Van- İran sınırında önlemler artırıldı!
Türkiye'nin sınır komşusu İran'da, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükselirken, Van'da alınan tedbirler de artırıldı. Kapıköy Gümrük Kapısı'nda görevli personelin maske ve eldiven kullandığı, şüpheli görünenlerin ise sınır kapısından alınmayacağı bertildi.
Van- İran sınırında önlemler artırıldı!
22 Şubat 2020 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Türkiye'nin sınır komşusu İran'da, koronovirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Yaşanan ölümlerin ardından Türkiye ile İran arasındaki en uzun sınır hattına sahip Van'da da bir dizi tedbirler alınmaya başlandı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında önceki gün acil toplantı yapılarak, alınacak önlemler konusunda görüşmeler yapıldı. Toplantıda, öncelikle Türkiye- İran sınırında bulunan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'na termal kamera montajı yapılması, sağlık odası kurulması ve yabancılarla irtibat halinde olan personelin koruyucu maske ile ekipman kullanması kararı alındı. Ayrıca geri gönderme merkezindeki ön kabul birimine termal kamera kurulması kararı alınan toplantıda, gümrük kapısında görevli personele koronavirüs hakkında eğitim verilmesi de kararlaştırıldı.

Sınır kapısından giren turistlerin uzaktan ateşini ölçmek için gerekli cihazların Ankara'dan talep edildiği belirtilirken, şüpheli kişilerin ise sınırdan içeri alınmayacağı kaydedildi.

İran'ın Van'a açılan sınır kapısı olan Saray İlçesi'ndeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nda giriş ve çıkışlar devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus van iran

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.