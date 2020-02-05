Van'da 50'den fazla kişi çığ altında, aralarında sağlık çalışanları da var!

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan minibüsteki iki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmaya katılan ekiplerin üzerine çığ düştüğü bildirildi. Çığ altında kaç kişinin kaldığına yönelik henüz net bir bilgi yok.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla görüştüğü İçişleri Bakanı Soylu'dan Bahçesaray'daki çığ düşmesi ve arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Olayla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bağlantı yaptığı canlı yayında 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

"Çığın altında 10 ile 15 vatandaşımızın olduğunu değerlendiriyoruz. 30 ile 35 arama kurtarma timimizi çıkardık. Onları hastaneye sevk ettik. Şu an orada hayatını kaybedenlerin sayısının malesef 11 olduğunu üzülerek duyuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Ölenlerin 8'İ jandarma

Bakan Soylu "30'u aşkın arama kurtarmacı, vatandaşımız, gönüllü korucumuz, UMKE'cilerimiz ve jandarmamız kurtarıldı. Maalesef 8 jandarma ve 3 güvenlik korucusunu kaybettik. Sayı vermek çok doğru olmaz." dedi.

2. Çığ düştü...

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Van-Bahçesaray karayolunda çığ altında kalan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sırasında tekrar çığ düştüğü belirtilerek, "Yaşanan bu çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Açıklamada, Van-Bahçesaray karayolunun 33'üncü kilometresinde dün meydana gelen çığ düşmesi sonucu, 15 vatandaşın çığdan etkilendiği, vatandaşları kurtarmak için bölgeye ekiplerin sevk edildiği bildirildi. Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin 8 kişiyi sağ, 5 kişiyi de ölü olarak çığ altından çıkardığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kayıp olan 2 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarına bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 01.00 sılarında ara verilmiştir. Söz konusu arama kurtarma çalışmaları uzman personelin görüşü alınarak bugün saat 07.00 sıralarında tekrar başlamıştır. Devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında bölgede tekrar bir çığ düşme hadisesi yaşanmıştır. Yaşanan bu çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."

Van AFAD İl Müdürü çığ altından kurtarıldı

Olayın ardından bölgeye Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Siirt, Erzurum ve Ankara illerinden JAK dahil arama kurtarma ekiplerinnin sevk edildiği bildirilerek, "Ayrıca arama kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği sırada çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürünün yerine Muş İl AFAD Müdürü bölgeye sevk edilmiştir. Diğer iller teyakküza geçirilmiş olup, arama kurtarma çalışmaları için hazır bekletilmektedir. Ayrıca Ankara’dan yürütülen çalışmaları sevk etmek üzere AFAD Müdahale Daire Başkanı bölgeye gönderilmiştir." denildi

Ancak çalışmalar sonrasında Van Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Usman Uçar yaralı olarak kurtarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı da çığ altında kaldı

Bölgede incelemelerde bulunan ve Bahçesaraylı olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AK Parti Van eski Milletvekili Gülşen Orhan'ın da çığ altından yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi. Hemen Çatak Devlet Hastanesine kaldırılan Gülşen Orhan'a ilk müdahalenin yapıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı: En az 50 kişi çığ altında

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez yaptığı açıklamada, "Çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Kurtarma çalışması başlatıldı. Bazı görevliler kendi çabalarıyla çığ altından çıktı. Çığ altında kalan ekiplerdeki 25 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

NTV yayınına bağlanan Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas da, "25 kişinin çıkarıldığı bilgisini aldık. Yoğun sis var. Çıkarılanların hayati tehlikesi yok. Bölgede 300 kişilik bir ekip çalışıyordu. 50'den fazla kişi çığ altında. 5 aracın operatörleri de çığ altında. 8 kişi hayatını kaybetti. 20 kişi de aranıyor" şeklinde konuştu.