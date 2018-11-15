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Van'da genç sağlık çalışanı evinde ölü bulundu
Çaldıran ilçesinde sağlık çalışanı Mehmet Öncebe, evinde ölü bulundu
Van'da genç sağlık çalışanı evinde ölü bulundu
15 Kasım 2018 - AA
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Çaldıran Devlet Hastanesi'nde görevli 25 yaşındaki sağlık memuru Öncebe işe gelmeyince, arkadaşları evine gitti.

Mesai arkadaşları kapının açılmaması üzerine durumu polise haber verdi.

Polis, kapıyı kırarak girdiği evde Öncebe'nin yerde hareketsiz yattığını gördü.

Hayatını kaybettiği belirlenen Öncebe'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Anahtar Kelimeler:

caldiran devlet hastanesi mehmet oncebe

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