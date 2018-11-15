Van'da genç sağlık çalışanı evinde ölü bulundu

Çaldıran Devlet Hastanesi'nde görevli 25 yaşındaki sağlık memuru Öncebe işe gelmeyince, arkadaşları evine gitti.
Mesai arkadaşları kapının açılmaması üzerine durumu polise haber verdi.
Polis, kapıyı kırarak girdiği evde Öncebe'nin yerde hareketsiz yattığını gördü.
Hayatını kaybettiği belirlenen Öncebe'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|15/11-17/11
|7th IAU Annual Conference
|ÜROLOJİ
|İSTA
|15/11-18/11
|15. Uluslararası Katılımlı Ulusal Ağrı Kongresi
|DİĞER
|ANTA
|14/11-18/11
|62. Türkiye Milli Pediatri Kongresi
|PEDİATRİ
|ANTA
|22/11-25/11
|9.Ulusal Obezite Kongresi
|BESLENME...
|ANKA
|21/11-25/11
|9.Uluslararası Katılımlı Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|ANTA
|22/11-25/11
|Uluslararası Katılımlı Kemik Dansitometri Kursu ve Osteoporoz Tedavisinde Güncellemeler Sempozyumu
|ENDOKRİNO...
|MUĞL
|03/12-04/12
|Jinekolojik Robotik Cerrahi Eğitim Programları 2.dönem
|KADIN...
|İSTA