Van'da ikinci çığ faciası, sağlık çalışanlarına mesaj atıldı: Yerlerinizden ayrılmayın!

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan minibüsteki iki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmaya katılan ekiplerin üzerine çığ düştüğü bildirildi.

AFAD, çığ faciasına ilişkin yeni bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Alınan bilgilere göre olayda, aralarında şehit olan güvenlik görevlilerimizin de bulunduğu, toplam 33 kişi hayatını kaybetti; 53 kişi ise yaralandı.

Olaya müdahale için bölgedeki AFAD il müdürlüklerinden 59 arama kurtarma uzmanı 11 araçla alana sevk edildi. Ayrıca 75 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 10 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi ile 2 araç, Ankara'dan askeri uçakla bölgeye gönderiliyor. Olaya müdahale edilmesi için bölgeye, aralarında Şırnak İtfaiyesi'nden 4 kişinin de bulunduğu toplam 153 arama kurtarma personeli ve 17 araç sevk edildi. Bölgeye ayrıca 28 ambulans ve 10 Sağlık Bakanlığı UMKE ekibi gönderildi. Haberleşmenin aksamaması için alanda bir mobil baz istasyonu kurulmaya başlanırken, 3 mobil baz istasyonu daha yola çıkarıldı" denildi.

Sağlık Personeline gönderilen mesaj:

Bahçesaray ilçemizde yaşanan çığ felaketinden sonra bölgede arama kurtarma çalışması yapan sağlık ekiplerinin ve vatandaşlarımızın üzerine çığ düştüğü haberi alınmıştır, yaşanan olay nedeni ile hastanemize başvurması olağan yaralılar için tüm birimlerimizin ve çalışanlarımızın görev yerlerinde bulunmaları, acil bir durumda derhal müdahalede aksaklık yaşanmaması açısından önem arz etmektedir. Gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve çağrı durumunda zaman kaybetmeden görev yerine gidilmesi önemle rica olunur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla görüştüğü İçişleri Bakanı Soylu'dan Bahçesaray'daki çığ düşmesi ve arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

"Jandarma ve UMKE olarak bilgimiz var, vatandaş olarak bilgimiz yok"

Van'da çığ düşen bölgeye giden ve incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "11 Jandarma, 7 güvenlik korucusu, 3 itfaiye eri, 1 Turkcell çalışanı, 2 karayolu çalışanı 24 kişi şehit oldu. 63 kişi kurtarıldı" dedi.

Bakan Soylu, "İlk etapta Çatak hastanesinde Van'a götürülenler ile ilgili değerlendirme yapıyoruz. Sabahla ilgili kaç kişi geldiği konusunda vatandaş olarak bir bilgimiz yok. Jandarma olarak bir bilgimiz var UMKE olarak bilgimiz var ama vatandaş olarak bilgimiz yok. Onun için şu anda bir sayı vermek çok doğru bir tespit ve değerlendirme olmaz. Şuanda arkadaşlarımız hem hastanelerdeki son sayıyı çünkü ilk etapta alan arabası ile beraber hastaneye götürüyor şimdi o sayının ne olduğunu sabah kaç ile başladı elimizde fotoğraflar var çalışmalarla ilgili vatandaşlarımızın sayıları var." şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Kayıp olan 2 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarına bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 01.00 sılarında ara verilmiştir. Söz konusu arama kurtarma çalışmaları uzman personelin görüşü alınarak bugün saat 07.00 sıralarında tekrar başlamıştır. Devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında bölgede tekrar bir çığ düşme hadisesi yaşanmıştır. Yaşanan bu çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."

Sağlık Bakanı :Yaralıların da sayısının artabileceğini tahmin ediyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Van'da meydana gelen çığ felaketinde şu an hastanelerimize cesetleri getirilen vatandaşlarımızın sayısı 18, ve hastanelerimizde 29 yaralının tedavi edildiğini söylemek istiyorum. Ölü sayısı artabilir. Yaralıların da sayısının artabileceğini tahmin ediyoruz."dedi.

Belediye Başkanı: En az 50 kişi çığ altında

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez yaptığı açıklamada, "Çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Kurtarma çalışması başlatıldı. Bazı görevliler kendi çabalarıyla çığ altından çıktı. 30'a yakın kişi kurtarıldı. Durumu ağır olup sevk edilenler var. Çalışmalar devam ediyor. İkinci çığ olayında şu ana kadar tespit edilen 8 jandarma, 3 güvenlik korucusu, 3 itfaiye eri ve 9 sivil vatandaş yaşamını yitirdi." dedi.

Halen çığ altında insanların olduğunun değerlendirildiğini kaydeden Bilmez, "Vatandaşlarımızdan da 9 kişinin durumu ağır. Buradan hastanelere sevk edildi. Çığ altında kaç kişinin kaldığına yönelik net bir bilgi yok. Halen çığ altında insanların olduğunu değerlendiriyoruz. Bütün Van halkı seferber oldu. Tüm ekipler düzen içerisinde çalışıyor. Bölge çok riskli, herkesin uyarılara dikkat etmesini istiyoruz" diye konuştu.

NTV yayınına bağlanan Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas da, "25 kişinin çıkarıldığı bilgisini aldık. Yoğun sis var. Çıkarılanların hayati tehlikesi yok. Bölgede 300 kişilik bir ekip çalışıyordu. 50'den fazla kişi çığ altında. 5 aracın operatörleri de çığ altında. 8 kişi hayatını kaybetti. 20 kişi de aranıyor" şeklinde konuştu.

Van AFAD İl Müdürü çığ altından kurtarıldı

Olayın ardından bölgeye Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Siirt, Erzurum ve Ankara illerinden JAK dahil arama kurtarma ekiplerinnin sevk edildiği bildirilerek, "Ayrıca arama kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği sırada çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürünün yerine Muş İl AFAD Müdürü bölgeye sevk edilmiştir. Diğer iller teyakküza geçirilmiş olup, arama kurtarma çalışmaları için hazır bekletilmektedir. Ayrıca Ankara’dan yürütülen çalışmaları sevk etmek üzere AFAD Müdahale Daire Başkanı bölgeye gönderilmiştir." denildi

Ancak çalışmalar sonrasında Van Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Usman Uçar yaralı olarak kurtarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı da çığ altında kaldı

Bölgede incelemelerde bulunan ve Bahçesaraylı olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AK Parti Van eski Milletvekili Gülşen Orhan'ın da çığ altından yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi. Hemen Çatak Devlet Hastanesine kaldırılan Gülşen Orhan'a ilk müdahalenin yapıldığı bildirildi.

Çığın altında kalanları arama çalışmalarına üçüncü bir çığ tehlikesine karşı ara verildi. Ekipler çığ alanında uzaklaştırılarak güvenli bölgeye sevk edildi.