Van'da kapalı kornea nakli gerçekleştirildi: Hekim batıda sıra bekleyen hastaları davet etti

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Siraç Demir ve Op. Dr. Ersin Muhafiz, bir hastaya "yarım kat ve kapalı kornea nakli" ameliyatı yaptı.

Başhekim Doç. Dr. Mehmet Parlak, yaptığı açıklamada, göz hastalıkları alanında iyi doktorlara sahip olduklarını söyledi.

Parlak, şöyle konuştu:

"Kornea operasyonu belli merkezlerin yapabildiği bir operasyondur. Bizler bu konuda başarılı doktorlarımızla bu operasyonu gerçekleştirdik. Batı illerinde sıra bekleyen vatandaşlarımız varsa hastanemize davet ediyoruz. Uzun süreli randevu vermeden kısa sürede bu tür operasyonları gerçekleştirebiliriz." dedi.

Op. Dr. Demir ise Van'da kornea nakillerinin her geçen gün arttığını belirterek, "Şimdiye kadar 'penetran keratoplasti' dediğimiz 'tam kat kornea nakli' yapmaktaydık. 'İleri keratokonus' teşhisli bu hastamızın cerrahi hazırlığını yaptığımızda 'yarım kat ve kapalı kornea nakli' yönteminden fayda görebileceğini düşündük ve bu işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.