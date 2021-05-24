Van'da sağlık çalışanları ve güvenlik personelini darbeden kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu

VAN (AA) - Van'da trafik kazasında ayağından yaralanarak kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli doktor, hemşire ile polis memuru, jandarma ve güvenlik personelini darbeden kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Sebahattin Çelik, acil servis önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, insanların sağlığına kavuşması için mücadele veren sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Hastanelerinin acil servisinde bir hastanın doktor, hemşire, polis, jandarma ve güvenlik personeline fiziki ve sözlü saldırıda bulunduğunu belirten Çelik, söz konusu hasta hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını aktardı.

Toplumu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde canla başla görev yapan sağlık çalışanlarının yanında durmaya davet eden Çelik, şunları kaydetti:

"Dün gece trafik kazası sonrası yaralı bir vatandaş 112 ambulansıyla hastanemiz yetişkin acil servis bölümüne getirildi ve kırmızı alanda tedavi edilmek üzere kabine alındı. Bu sırada kendisini tedavi etmeye çalışan doktor arkadaşımızı göğsünden, daha sonra görüntüleme için tetkikleri yapılırken hastane polisimizi ve orda bulunan jandarma personelini darbetti. Tekrar tedavi için kımızı alana getirilirken iki güvenlikçi arkadaşımıza saldırdı. Bu vatandaş yaralı olduğu için polisimiz, güvenlikçimiz, doktor ve hemşire arkadaşımız herhangi bir fiziksel temasta bulunmamaya özen gösterdi. Bu tür üzücü olaylarda hastane yönetimi olarak tüm çalışanlarımızın yanında olduğunu belirtiyoruz. İnsanları da sağlık çalışanlarının yanında olmaya davet ediyoruz. Hastane olarak 1,5 yıllık süre zarfında vatandaşların sağlığı için kendi sağlığımızdan olduk, cansiperane hizmet verdik. Bu tür olaylar hem motivasyonumuzu bozuyor hem de verdiğimiz hizmetin aksamasına neden oluyor."

Sağlıkta tüm toplumun hizmete ihtiyacının olduğunu, vatandaşların bu konuda duyarlı olması gerektiğini aktaran Çelik, "Toplumun bu tür şiddete meyilli kişilere karşı birlik olması gerekiyor. Saldırıyı yapan şahıs, yaralı olmasına rağmen bu saldırıyı gerçekleştirmiş ve şu an başka bir hastanede tedavi altındadır. Bu saldırıyla ilgili hastane polisi gerekli adli işlemi başlattı. İki doktor hem fiziksel hem de sözlü şiddete mariz kaldı, iki güvenlik personelimiz ve bir polis ile bir jandarma personeli şiddete maruz kaldı." ifadelerini kullandı.