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Van'da sağlık ekipleri kar engeli tanımıyor: 3 hasta karlı yoldan hastaneye ulaştırıldı
VAN'ın Çatak, Bahçesaray ve Muradiye ilçelerinde 1'i doğum hastası, 1'i asker 3 kişinin imdadına karla mücadele ve sağlık ekipleri koştu. Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmalarının ardından, sağlık ekipleri 3 hastayı alarak hastanelere ulaştırdı
Van'da sağlık ekipleri kar engeli tanımıyor: 3 hasta karlı yoldan hastaneye ulaştırıldı
31 Aralık 2018 - DHA
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Van'ın Bahçesaray ilçesine 13 kilometre uzaklıktaki Akyayla Mahallesi'nde yaşayan ve hamile olan Kamile Çeker'in (23) saat 02.00 sıralarında sancısı oldu. Ailenin durumu haber vermesinin ardından sağlık görevlileri, Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin 5 saatlik yol açma çalışmasının ardından hastaya ulaştı. Çeker, İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. 

Aynı saatlerde Çatak ilçesine yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunan Akçabük Mahallesi Sivritepe mezrasında şiddetli baş ağrısı çeken Mecbure Çakar (18) için sağlık ekipleri yola çıktı. Fakat mezra yolunun kardan kapalı olması nedeniyle bölgeye ulaşamayan ekipler, Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen karla mücadele ekipleri, 3 saatlik çalışma sonucu mezra yolunu açarak hastanın Çatak Devlet Hastanesi'ne ulaşmasını sağladı.

Muradiye İlçesi Gültepe Mahallesi Radar yolunda bulunan karakolda rahatsızlanan askeri almak için de ekipler seferber oldu. Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan asker tedavi altına alındı. Van'ın 13 ilçesinde karla mücadele ve tuzlama çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri, Başkale, Gürpınar, Saray ve Çaldıran ilçelerinde yolda mahsur kalan çok sayıda vatandaşı kurtardı.

Anahtar Kelimeler:

112 acil van bahcesaray muradiye catak

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