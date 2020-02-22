Van’da yüksek ateşli 5 şüpheli tedavi altına alındı!

İran'da Corona virüsü vakası ve can kaybı yaşanmasının ardından Van'da teyakkuz durumuna geçildi.

Bugün öğle saatlerinde, Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı’nı kullanarak İran'dan Türkiye'ye giriş yapan 3 Türk vatandaşında yüksek ateş görülmesi nedeniyle şahıslar tedbir amaçlı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne getirilerek intaniye bölümünde tedavi altına alındı.

VİRÜSLE İLGİLİ ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

3 Türk vatandaşında Corona virüsüyle alakalı araştırma başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan Hakkari'de bir anne ile çocuğunda yüksek ateş olması nedeniyle bölge hastanesine sevk edildikleri öğrenildi.

Annenin sağlık durumunun düzeldiği ancak yüksek ateşi devam eden çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

VALİLİK YETKİLİLERİ TEDAVİYİ DOĞRULADI

Valilik yetkilileri, tedbir maksatlı bölge hastanesinde yüksek ateşli 5 kişinin tedavi altında tutulduğunu doğruladı. Ancak herhangi bir virüs tespiti ile alakalı konuşmanın erken olduğu bildirildi. Bu arada İran ile irtibatlı sınır kapılarının hepsinde yarından itibaren ateş ölçer sistemin devreye alınacağı kaydedildi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışanların da dedikodulara ve spekülasyonlara sebebiyet vermemek için ikaz edildikleri öğrenildi. Bölgedeki hastanelerde herhangi bir karantina kararı alınmazken, çalışan personelin daha hassas olmaları tavsiye edildi.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

İran’da Corona virüsü nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi. Ölenlerin sayısının 6’ya yükseldiği aktarıldı.

GÜRCİSTAN’DAN İRAN’A GİTMEME UYARISI

Gürcistan, İran'da artan ölümcül Corona virüsü nedeniyle vatandaşlarına uyarıda bulundu.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, “Gürcistan vatandaşlarının İran’ı ziyaret etmemeleri tavsiye ediliyor” denildi.

Açıklamada aynı zamanda, “İran’da bulunan Gürcistan vatandaşları, gerekirse Tahran’daki büyükelçilik ile temasa geçebilirler” ifadelerine yer verildi.