'Vax-n-win': Aşı olanlara 10 bin dolar ve sıfır araba piyangosu!

MEDİMAGAZİN-Vali Guam adasının Japon kuvvetlerinden kurtuluşunun 77. yıldönümü olan 21 Temmuz'a kadar 160 bin nüfuslu adanın yüzde 80'inin aşılamayı hedefliyor.

Adanın valisi Lourdes Leon Guerrero, “Vax n' win” teşvik programının hükümetin “Guam Özgürlük Operasyonu”nu hızlandırmayı amaçladığını söyledi.

Guardian'a açıklama yapan Vali “Bugün itibariyle 82 bin 778 kişiye aşı yaptık. Sürü bağışıklığını sağlamak için 96 bin kişiye aşı yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Hükümet, 16 Haziran'dan kurtuluş gününe kadar her hafta 10 bin dolar nakit, sıfır bir araba ve diğer küçük ödüller sunan çevrimiçi piyangoyu finanse etmek için ABD hükümetinden aldığı koronavirüs yardımlarının bir kısmını kullanıyor.