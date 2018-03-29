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Vefat eden doktorun imzasını taklit edip, milyonluk mirasını çaldılar
İstanbul'da vefat eden bir kadın doktorun dairelerinin ve banka hesabındaki parasının sahte belge ile ele geçirilmesine ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.
Vefat eden doktorun imzasını taklit edip, milyonluk mirasını çaldılar
29 Mart 2018 -
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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Aralık 2015'te 88 yaşında hayatını kaybeden emekli doktor Hatice Güzin Göllü'nün banka hesabında bulunan 1 milyon 902 bin lira ile 80 bin doların çekilmesi ve Kadıköy'de üzerine tapulu 23 daire ile bir iş merkezinin yüzde 33'ünün farklı bir kişiye devredilmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Çalışmada, banka ve tapu müdürlüğünde işlem yapan kişinin, kendisini Göllü'nün evlatlığı olarak tanıttığı ve bu doğrultuda 1980 yılında hazırlanmış gibi görünen mahkeme ve nüfus belgeleri sunduğu belirlendi.

Göllü'nün 1974-1980 yılları arasında çalıştığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arşivinden çıkardıkları yazı ve imza örneklerini söz konusu belgelerle karşılaştıran polis ekipleri, yazı ve imzalar arasında farklılık olduğunu tespit etti.

Tespitin ardından düzenlenen operasyonda, kendisini Göllü'nün evlatlığı olarak gösteren Ahmet K. ile noter başkatibi Ayhan K, hukuk bürosu çalışanı Murat G. ve tercüme bürosu sahibi Tamer O. gözaltına alındı.

"Resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işlediği öne sürülen 4 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.

Şüphelilerin, değeri yaklaşık 25 milyon lira olan gayrimenkullerden elde edilen aylık 60 bin lira kira gelirini de uzun süre aldığı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:

miras doktor

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People
100
1) dr.mikro (hekim)
29.03.2018 14:58:33
adem göllü (doktor) doğrudur benim eleştirim kişiye özel değil genel bir durum tesbiti.Yineliyorum bu gün bu durumda olmamızın sorumlularından biri maaşından bihaber yaşayan maaş kartlarını eşlerine çocuklarına harçlık yapsınlar diye veren muayeneci hekimlerdir.Heleki bu haberleride okuyan herkes bizi zengin sanıyor.Akrabalarımızda dahil.

Ayrıca basında yazdığına göre kimsesi varisi yokmuş.Doğruysa ne yapacan 23 daireyi 25 tirilyonluk mal varlığını okul yurt yaptır veya bir vakıfa bağışla.
People
4
2) adem göllü (doktor)
29.03.2018 14:44:46
söz konusu kişiye ait para ona miras yoluyla kalmıştır. asla muayehaneden değil uzak bir akrabasıyım
People
100
3) dr.mikro (hekim)
29.03.2018 13:35:39
15 yıllık hekimim.Bir arabam ve taksitlerini ödediğim bir evim var.Tek çocuğumu özel okula yolluyorum ama bütçemi zorlayarak.
1 milyon 902 bin TL 80 bin dolar,23 daire ve iş merkezi...

Bu gün bu durumda olmamızda (maaş ve emekli maaşları ) zamanında maaşlarından bir haber yaşayan (maaş kartlarını eşlerine veya çocuklarına harçlık olarak veren) muayeneci hekimlerin hiç mi suçu yok?
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