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Vegan diyet hemoglobin A1c'yi düşürüyor… Diyabetiklerde kalp damar rahatsızlıkları riskini azaltıyor
Clinical Nutrition'da yayınlanmış bir literatür taramasına göre; vegan ve vejetaryen diyetleri uygulayan orta yaşlı, biraz kilolu tip 2 diyabeti olan hastalarda Hemoglobin A1c ve kolesterol seviyelerinde düşme ve diğer kardiyometabolik risk faktörlerinde iyileşme görüldüğü kaydedildi
Vegan diyet hemoglobin A1c'yi düşürüyor… Diyabetiklerde kalp damar rahatsızlıkları riskini azaltıyor
12 Temmuz 2018 -
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MEDİMAGAZİN-Ontario Toronto’daki St. Michael's Hastanesi Klinik Beslenme ve Risk Faktörleri Modifikasyon Merkezi’nde çalışan Effie Viguiliouka ve meslektaşları oral glukoz düşürücü ilaçlar, insülin, lipid düşürücü ilaç ve/veya anti-hipertansif ilaç alan 664 katılımcının yer aldığı dokuz randomize kontrollü çalışmanın bulgularını analiz etti. Vejetaryen olmayan diyetlerle karşılaştırıldığında vejetaryen diyetlerin Hemoglobin A1c'yi % 0.29 daha fazla düşürdüğü bulgusuna varıldı. 
 

'Araştırma vegan ve vejetaryenlerden oluşan geniş katılımcı ile gerçekleştirildi'
Diğer sonuçlar ise açlık glikozunda 0,56 mmol / L, LDL-kolesterol (0.12 mmol / L),  HDL olmayan kolesterol (0.13 mmol / L), vücut ağırlığı (2,15 kg veya 4 lbs, 12 oz), vücut kitle indeksi (VKİ) (0.74 kg / m2) ve bel çevresi (2,86 cm) vejetaryen olmayan diyetler ile karşılaştırıldığında azalma olduğu görüldü. Kan basıncı, açlık insülin, HDL-kolesterol veya trigliseritlerde anlamlı bir farklılık görülmedi. 
Çalışmadaki vejeteryan diyet tipi; vegan olup yani et ve balık ürünlerinin hiç birini yemeyenden yumurta ve süt ürünleri içeren vejeteryan diyetler uygulayanlara kadar geniş bir katılımcı ile gerçekleştirildi. 

Dr.Tuna Şengöz

Medimagazin Dış Haberler Editörü

Anahtar Kelimeler:

vegan diyet hemoglobin a1c diyabet

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3
1) ahmet kemal (uzm.hekim)
12.07.2018 13:28:31
hangisi doğru şimdi.. karatay da meybe yemeyin bol bol et yiyin diyor
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