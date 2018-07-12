Vegan diyet hemoglobin A1c'yi düşürüyor… Diyabetiklerde kalp damar rahatsızlıkları riskini azaltıyor

MEDİMAGAZİN-Ontario Toronto’daki St. Michael's Hastanesi Klinik Beslenme ve Risk Faktörleri Modifikasyon Merkezi’nde çalışan Effie Viguiliouka ve meslektaşları oral glukoz düşürücü ilaçlar, insülin, lipid düşürücü ilaç ve/veya anti-hipertansif ilaç alan 664 katılımcının yer aldığı dokuz randomize kontrollü çalışmanın bulgularını analiz etti. Vejetaryen olmayan diyetlerle karşılaştırıldığında vejetaryen diyetlerin Hemoglobin A1c'yi % 0.29 daha fazla düşürdüğü bulgusuna varıldı.



'Araştırma vegan ve vejetaryenlerden oluşan geniş katılımcı ile gerçekleştirildi'

Diğer sonuçlar ise açlık glikozunda 0,56 mmol / L, LDL-kolesterol (0.12 mmol / L), HDL olmayan kolesterol (0.13 mmol / L), vücut ağırlığı (2,15 kg veya 4 lbs, 12 oz), vücut kitle indeksi (VKİ) (0.74 kg / m2) ve bel çevresi (2,86 cm) vejetaryen olmayan diyetler ile karşılaştırıldığında azalma olduğu görüldü. Kan basıncı, açlık insülin, HDL-kolesterol veya trigliseritlerde anlamlı bir farklılık görülmedi.

Çalışmadaki vejeteryan diyet tipi; vegan olup yani et ve balık ürünlerinin hiç birini yemeyenden yumurta ve süt ürünleri içeren vejeteryan diyetler uygulayanlara kadar geniş bir katılımcı ile gerçekleştirildi.

Dr.Tuna Şengöz

Medimagazin Dış Haberler Editörü