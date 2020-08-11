Venezuela'da sağlık çalışanları görev bıraktı: 'Koruyucu Ekipman Sağlanana Kadar Çalışmayacağız'

Hastane çalışanları yayımladıkları bir videoda hastanede yaşanan sorunların sadece kişisel koruyucu ekipmanla bitmediğini ayrıca hastanedeki klimaların ve asansörlerin çalışmadığını, ellerinde ilaç ve tıbbi malzemelerin bulunmadığını ve bu koşullarda işlerini yapmalarının mümkün olmadığını belirttiler.

Her 5 can kaybından biri sağlık çalışanı

İlk vakanın 13 Mart’ta tespit edildiği Venezuela’da resmi verilere göre 12 bin 500’e yakın aktif vaka bulunuyor. Bugüne kadar toplamda 223 kişi yaşamını yitirdi; bunlardan 36’sı doktor olmak üzere toplamda en az 46 sağlık personeli. Bu, salgın nedeniyle kaydedilen can kayıplarının yüzde 16,1’ini doktorların; yüzde 20,6’sını sağlık çalışanlarının oluşturduğu anlamına geliyor.

Geçtiğimiz hafta “Sağlık çalışanları olarak mezarlıklardaki kahramanlar olmak istemiyoruz” açıklamasıyla dikkat çeken Caracas Hemşireler Odası Başkanı Ana Contrerassadece başkentte en az 300 sağlık çalışanının virüse yakalandığını ve Latin Amerika’da sağlık çalışanlarının virüse yakalanma oranının en yüksek olduğu ülkenin Venezuela olduğunu söylüyor. Son haftalarda, ulusal basında sağlık çalışanlarının hastanelerde asgari koruyucu tedbirler alınamadığı için işyerlerine gitmediği ve üst üste istifalar yaşandığı haberleri yer alıyor.

Ekonomisi son 7 yılda yüzde 50’den fazla küçülen Venezuela’da, yaşanan ekonomik krizden dolayı hükümetin sağlık bütçesinde ciddi kesintilere gitmesi, hastanelerde ilaç ve tıbbi malzeme eksiklerinin yaşanmasına neden oluyor. Ayrıca hastanelerin ülkede yaşanan elektrik ve su kesintilerinden etkilenmesi, ekip ve donanımlara gerekli bakımların yapılamaması, yetişmiş sağlık personelinin yurtdışına göç etmiş olması gibi problemler Venezuela’nın pandemiden önce yaşadığı sorunlardan sadece bazıları.

Uluslararası organizasyonlar bir süredir Venezuelalı sağlık çalışanlarının pandemiyle bu koşullarda mücadele etmek zorunda kalmalarının yarattığı yüksek risklere dikkat çekiyordu. Bu bağlamda Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, UNICEF, Kızıl Haç gibi uluslararası kurumların yanı sıra Türkiye, Rusya, Çin gibi bazı ülkeler ve Avrupa Birliği de Venezuela’ya salgınla mücadelede yardımda bulunuyor ancak ülkedeki sağlık örgütleri çoğu hastanede ihtiyacı karşılayacak malzeme olmadığını, bazılarında durumun çok daha vahim olduğunu beyan ediyor. Geçtiğimiz hafta ülkenin bazı eyaletlerindeki sağlık çalışanları kişisel koruyucu ekipman temin edebilmek için “Siz bizi koruyun, biz de sizi” adında bir kampanya başlatarak halktan eldiven, maske, alkol, gözlük gibi gereksinimlerini bağışta bulunmasını istedi.

Asgari ücretin 3 dolara kadar düştüğü Venezuela’da ekonomik krizden dolayı alım gücü düşen on binlerce kişinin sağlık sorunlarında kamu hastanelerini kullanıyor olması, sağlık personelinin yaşadığı bu sorunların sosyal sonuçlarının ağır olabileceği yorumlarına neden oluyor.