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Ventilatörlerde yüzüstü yatan hastalar kalıcı sinir hasarına maruz kalabilir
Yakın zamanda yapılan araştırmada, ventilatörlerde yüzüstü pozisyona getirilen ve Covid-19 hastalığını oldukça şiddetli geçiren hastaların kalıcı sinir hasarına maruz kalabileceği öne sürüldü.
Ventilatörlerde yüzüstü yatan hastalar kalıcı sinir hasarına maruz kalabilir
14 Eylül 2020 16:45 - MEDİMAGAZİN
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Bazı Covid-19 hastalığını ağır atlatan hastaların yoğun bakıma alınması ve ventilatöre bağlanması gerekebilir. Fakat bu ileriye dönük olarak ciddi rahatsızlıklara yol açabilir. Shirley Ryan Yetenek Laboratuvarı ve Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesindeki araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir araştırmada, ventilatörlerde yüzüstü pozisyona getirilen ve Covid-19 hastalığını oldukça şiddetli geçiren hastaların kalıcı sinir hasarına maruz kalabileceği öne sürüldü.

Birçok ülkede hayata geçirilen bu uygulama, hastaların yüzüstü yatırılmasıyla kandaki oksijen ve karbondioksit değişimine izin veren hassas alveollerin genişlemesini veya çökmesini etkileyen akciğerlerdeki hava dağılımını ve hacmini engelliyor. Fakat bu fiziksel konumlandırmanın hastalar için pulmoner fonksiyonun altında yatan zararlı etkilere sahip olabileceği de uzun zamandır bilinen bir gerçek.

British Journal of Anesthesia’da yayınlanan araştırmaya göre, yüzüstü pozisyonda yatmak hastalarda akciğer genişlemesini ve oksijenlenmesini iyileştirse de kalıcı sinir hasarına yol açabilir.

Northwestern Feinberg Tıp Fakültesinde profesör olan Dr. Colin Franz, Covid-19 ağır hastalarının yaklaşık yüzde 12 ila 15’inin kalıcı sinir hasarına sahip olduğunu belirtti. Araştırmacılar, sinir hasarının nedeninin azalmış kan akışı ve iltihaplanma olduğunu söyledi. Bu rahatsızlığı yaşayanların çoğu ise obez ve yaşlıydı.

Araştırmacılar, sinir hasarının Covid-19 sonrası iyileşen hastalarda yürüme, bilgisayar kullanma, yazma ve cep telefonu kullanma gibi basit el işlevlerinde uzun süreli zorluklar yaşatabileceğini öne sürüyor. Uzmanlar şimdi daha uygun yüzüstü pozisyon stratejilerini belirlemek için bir basınç haritası üzerinde çalışıyor.
 

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covid-19 yogun bakim ventilator arastirma yuzustu pozisyon

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