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Veri Bilimi ve Tıp Çalıştayı İstanbul'da konu araştırmacılarını bir araya getirdi
İstanbul Şehir Üniversitesi, bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin Türkiye'de ve dünyada sağlık alanındaki yansımalarının tartışıldığı "Veri Bilimi ve Tıp Çalıştayı"na ev sahipliği yaptı.
Veri Bilimi ve Tıp Çalıştayı İstanbul'da konu araştırmacılarını bir araya getirdi
13 Aralık 2018 - AA
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İstanbul Şehir Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Dragos yerleşkesinde düzenlenen çalıştay, çalışmalarında mühendislik ve tıp alanlarını birleştiren uluslararası literatüre hakim araştırmacıları aynı platformda buluşturdu.

İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de ve dünyada dijitalleşmenin her alanda yaşandığına ve tıbbın da bunların başında geldiğine dikkat çekerek, üniversitelerin bir görevinin de dijitalleşen dünyaya uyum sağlayacak yeni çalışma alanları yaratmak ve dönüşüme öncülük etmek olduğunu vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından çalıştay sunumlarla devam etti. 

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Türkiye Kanser Enstitüsü'nden Dr. Duygu Altınok Dindar, kanseri genetik ve çevresel etkilerin belirlediğini ancak 2018'de şans faktörünün de etkili olduğunu belirten bir yayın yapıldığını ifade etti.

Kompleks ve akıllı bir hastalıktan bahsettiklerini ve karşılaştıkları en büyük sorunlardan birinin bu olduğunu anlatan Dindar, şöyle konuştu:

"İşte bu noktada da kişiselleştirilmiş tedaviler ön plana çıkıyor. Örneğin kemoterapi, 4 hastamızdan sadece birinde işe yarıyorsa diğer hastalara verilmemeli. Çünkü kemoterapi diğer hastalarda işe yaramadığı gibi yan etkilerinden dolayı sonu hayat kaybına bile gidebilir. Bu kişiselleştirilmiş tedavinin geleceği nokta tıbbın temelini oluşturan bir hal alacak. Yani aslında Hipokrat'ın da dediği gibi 'Hastalık yoktur, hasta vardır' noktasına geri dönüyoruz. Artık kanserin genom bilgisi çıkartılarak, bunun spesifik özellikleri öğreniliyor ve ona göre tedavi uygulanıyor. Hem ekonomik hem insani hem de tıbbi boyutunu düşündüğümüzde daha çok erken tedavi yöntemine ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Bunun da tek yolu multidisipliner çalışmalar. Biz Türkiye'de tamamen dışa bağımlıyız ve bir test için 5-6 bin dolarlardan bahsediyoruz. Ancak şimdi 'Türkiye Kanser Gen Projesi' başlıyor. Bunun Türkiye'de yapılabiliyor olması çok kıymetli."

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