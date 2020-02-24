Veriler gösterdi: Mutluluğun formülü 'aile' ve 'sağlık'

ANKARA - Türkiye'de mutluluğun yolunun aile ve sağlıktan geçtiğini düşünenlerin oranı 2015-2019 döneminde istikrarını korurken, mutluluk kaynağı olarak kendisini görenlerin artması dikkati çekti.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, son 5 yılda kişilerin mutluluk kaynağında en yüksek oranı "tüm aile" aldı. Mutluluk kaynağı olarak ailelerini gösterenlerin oranı 2015'te yüzde 72,3 iken 2019'da yüzde 74,1'e ulaştı.

Bu dönemde mutluluğu kendinde bulanların oranında artış gözlendi. Mutluluk kaynağı olarak "kendisi"ni gösterenlerin oranı 2015'te yüzde 2,7 iken bu oran geçen yıl 3,8'e yükseldi.

Araştırmaya katılanlar içinde mutluluk kaynağı olarak anne ve babayı, eşi ve çocukları gösterenlerin oranında düşüş oldu. 2015-2019 döneminde eşlerini mutluluk kaynağı görenlerin oranı yüzde 5,3'ten yüzde 3,7'ye gerildi.

Aynı dönemde mutluluk kaynağı olarak çocuklarını gösterenlerin oranı yüzde 13,1'den 12,8'e, anne ve babalarını gösterenlerin oranı yüzde 2,8'den 2,5'e, torunlarını gösterenlerin oranı da yüzde 1,9'dan 1,6'ya düştü.

Sağlık ve sevgi en büyük mutluluk değerleri

2015-2019 döneminde sağlık, başarı ve işini mutluluk kaynağı değerler arasında gösterenlerin oranında yükseliş görüldü. Aynı dönemde mutluluğu sevgide arayanların oranında ise azalış kaydedildi.

Bu dönemde mutlu olmak için öncelikle sağlıklı olmak gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 68,8'den yüzde 69,9'a çıktı. Mutluluğu parada bulanlar yüzde 3,9'dan 4,2'ye, işte bulanlar yüzde 2'den 2,1'e yükseldi. Mutluluğun kaynağı olarak "sevgi"yi gösterenlerin oranı ise yüzde 15,8'den 14,3'e geriledi.

Türkiye'de 2015-2019 döneminde mutluluk kaynağı olan kişi ve değerler şöyle: