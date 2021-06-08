Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Veteriner hekimler Ali Sunal'a tepki gösterdi
Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, Ali Sunal'ın koreografi yönetmenliğini yaptığı ‘Güldür Güldür’ programında veteriner hekimlere yönelik kullanılan sözlerden dolayı sert tepki gösterdi.
Veteriner hekimler Ali Sunal'a tepki gösterdi
08 Haziran 2021 15:12 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Koreografi yönetmenliğini Ali Sunalın yaptığı ve özel bir televizyon kanalında yayınlanan ‘Güldür Güldür’ programındaki bir skeçte veteriner hekimlere yönelik kullanılan 'Hani bu doktorlar az not aldıkları zaman onları veteriner yapıyorlar ya' şeklindeki sözler büyük tepki çekti.

Veteriner hekimler tarafından tepki çeken sözlere Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin de sessiz kalmadı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin, "Bu sefer gülmedik Sn. Ali Sunal. Siz ve ekibiniz sözde şakanızla gözümüzdeki notunuzu sıfıra indirdiniz" ifadelerini kullanarak tepkisini ortaya koydu.

Anahtar Kelimeler:

veteriner hekim guldur guldur ali sunal

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.