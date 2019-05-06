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Veteriner hekimlerden doktorlara uyarı: Herkes kendi işini yapacak
Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, tıp fakültesi mezunu hekimlerin iyi niyetli olsalar dahi hayvanlara müdahalede bulunmalarının suç sayıldığını söyledi. Köse, "İnsan enfeksiyonlarının yüzde 70'i hayvansal kökenlidir ama biz insanlardaki enfeksiyonları tedavi etmeye kalkmıyoruz. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok, herkes kendi işini yapacak" dedi
Veteriner hekimlerden doktorlara uyarı: Herkes kendi işini yapacak
06 Mayıs 2019 - Sputnik News
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Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, tıp fakültesi mezunu hekimlerin hayvanları tedavi ettiğini duyduklarını belirterek, "Türkiye’de zaten böyle bir sorun var. Herkes kendi işine değil, bir başkasının işine karışıyor. Hekim arkadaşların ellerine sağlık, insanlarda iyi şeyler yapıyorlar ama veteriner hekimlik yapmasınlar. Herkes kendi işinin uzmanıdır. Böyle bir yetki yok" dedi.

‘SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMAKTAN HİÇ GERİ DURMAM’

Veteriner hekim unvanı olmayan hiç kimsenin hayvanlara müdahalede bulunamayacağının altını çizen Nihat Köse şunları söyledi:

"Benim de veteriner hekim olarak cerrahi yatkınlığım gayet iyidir, insanlarda bir takım operasyonlara müdahale edebilirim ama bunun kabul edilebilir bir şeyi yok. Hatta, hayvan kendinin olsa bile müdahale edemez, bu bir suçtur. Göz hekimi diye bir hayvana katarakt ameliyatı yapamaz. Doktor arkadaşları uyarıyorum, sakın böyle bir şey yapmasınlar. Özellikle Adana bölgesinde böyle bir şey duyarsam, kanıtlayabilirsem, savcılığa suç duyurusunda bulunmaktan hiç geri durmam."

Ameliyathane bu sefer Ayaz için hazırlandı: Köpeğin 2 gözüne de lens yerleştirildi 

KENDİ ÇOCUĞUMA BİLE ENJEKSİYON YAPMIYORUM

”İnsan enfeksiyonlarının yüzde 70’i hayvansal kökenli, bunu biliyoruz ama insanlardaki enfeksiyonları tedavi etmeye kalkmıyoruz” diye devam eden Köse, “Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok, herkes kendi işini yapacak. Tedavi de edebilirim bazılarını ama ben kendi çocuğuma bile enjeksiyon yapmıyorum. Kendi çocuğuma enjeksiyon yapma yetkisi doktorundur. Bu benim işim, uzmanlığım değil. Türkiye’de veterinerlik fakültesinden mezun olmuş ya da dünyada YÖK tarafından kabul edilmiş fakültelerden mezun olup veteriner hekim unvanını almamış hiç kimse hayvana müdahale edemez, suçtur, yasaktır" şeklinde konuştu.

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People
22
1) bu doktor bilmiyor (başka doktora gidelim)
06.05.2019 17:20:29
%100 doğru söylemiş, herkes kendi işini yapsın...

sadece cahiller her şeyi bilir ve yapar
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