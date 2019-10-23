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Veteriner hekimliğinin Türkiye’de başlangıcının 177'nci yılı kutlanıyor
TÜRK Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Türkiye’de veteriner hekimlik çalışmalarının 177 yıllık süreçte gurur verici bir tablo oluşturduğunu ancak sayıları hızla artan veteriner fakültelerinin, kaliteli akademik kadrolar ve teknik alt yapı açısından yetersiz kaldığını söyledi.
Veteriner hekimliğinin Türkiye’de başlangıcının 177'nci yılı kutlanıyor
23 Ekim 2019 - DHA
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TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, yazılı açıklamasında, veteriner hekimliğin önemi, yüksek standartlarda ve sürdürülebilir bir veteriner hekimlik eğitim öğretiminin kazandırılması için bir dizi çalışma yürüttüklerini de belirtti. Geçmişi M.Ö. 2000 yılına dayanan veteriner hekimliğin en eski mesleklerden biri olduğunu belirten Ali Eroğlu, dünyada ilk veteriner fakültesinin 1762 yılında Fransa’da açıldığını kaydetti.

Türkiye’de de veteriner hekimlik eğitim ve öğretiminin ilk kez 23 Ekim 1842 yılında başladığını belirten Eroğlu, “Bir meslek; tarihi, statüsü, ülke ve topum üzerindeki etkileri ile önemli hale gelir. O mesleği farklı kılan; bireye, topluma ve insanlığa olan katkılarıdır. Öyleyse 177 yıllık veteriner hekimlik birikimimizi unutmamalıyız” dedi. 

'GELİŞMİŞ ÜLKELER BU İŞİ CİDDİYE ALIYOR'

Ali Eroğlu, veteriner hekimlik mesleğinin tüm dünyada hayvan sağlığını ve dolayısıyla insan sağlığını korumada, yeterli ve güvenli gıdaya erişimde stratejik öneme sahip bir meslek olarak kabul edildiğinin altını çizdi. Başkan Eroğlu, gelişmiş ülkelerin veteriner hekimlik mesleğine bu açıdan bakarak veteriner hekimlikle ilgili alanlarda güçlü bir teşkilat yapısı, etkili mevzuat, kaliteli ve yeterli bir eğitim ile öğretim için gerekli önlemleri aldıklarını anlattı.

'FAKÜLTELERİMİZİN ALTYAPISI YETERSİZ'

Türk veteriner hekimlik çalışmalarının 177 yıllık süreçte gurur verici bir tablo oluşturduğunu da dile getiren TVHB Başkanı Ali Eroğlu, ancak sayıları hızla artan veteriner fakültelerinin, kaliteli akademik kadrolar ve teknik alt yapı açısından yetersiz olduğunu dile getirdi. Bu konudaki endişelerini ve uyarılarını her ortamda dile getirmelerine rağmen, Türkiye’de veteriner fakültelerinin sayısının 32’e ulaşmasının olumsuz ve üzücü bir durum oluşturduğunu vurgulayan Eroğlu, veteriner fakültelerinin açılması için öncelikle çekirdek eğitim programının netleştirilmesi, yeterli fiziki şartlarının sağlanması, öğrenci sayısına ve açılan programlara göre asgari öğretim üyesi sayısının ve destek personelin niteliği gibi kıstasların belirlenmesi gerektiğini anlattı. Başkan Eroğlu, “Yükseköğretim kurumu, eğitim ve öğretime başlanması ve sürdürülebilmesi için asgari koşulları ve genel ilkeleri belirlenen programlar içerisine veteriner fakültelerini de dahil etmeli ve artık yeni fakülteler açılmamalıdır” dedi.

"TEKNOLOJİK GELİŞMELER MESLEĞİMİZİ DE ETKİLEYECEK"

Ali Eroğlu, bilim ve teknoloji dünyasındaki gelişmelerin veteriner hekimlik mesleğine yansımalarına da dikkat çekti. Yapay zeka, 3D yazılımı, gen teknolojisi ve bilim teknolojisinin veteriner hekimlikte büyük değişimleri beraberinde getirmesinin beklendiğini ifade eden Başkan Eroğlu, 21. yüzyıl toplumunun beklentilerinin, veteriner hekimlik eğitim ve öğretiminin yeniden kurgulanmasını ve veteriner hekim profilini yeniden tanımlamayı zorunlu kıldığını kaydetti. Ali Eroğlu, yakın gelecekteki veteriner hekimlerin, daha yenilikçi, teknolojik açıdan yetkin, değer temelli hizmet sunan, liderlik vasfına sahip, iletişim becerileri güçlü, etik ilke ve değerlere bağlı olmasının öngörüldüğünü sözlerine ekledi.

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