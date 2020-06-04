Veteriner kontrol enstitülerinde Kovid-19 aşısı çalışmalarında yeni aşamaya geçiliyor

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, enstitülerdeki aşı geliştirilmesi çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsünde inaktif Kovid-19 aşısı geliştirilmesi çalışmalarına 22 Nisan'dan bugüne devam edildiğini belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

"Örneklerden izolasyonu yapılan Sars CoV2 virüsünün real time PCR analiziyle tanımlanması yapılmış, Sars CoV2 virüsünün kesin bir şekilde izolasyonunun gerçekleştirilmiş olduğu doğrulanmıştır. Akabinde hücre kültüründe seri şekilde virüsü üretmek için çalışmalara (pasajlama) devam edilmiş, hücre kültürüne en iyi uyum sağlayıp üreyen Sars CoV2 virüsü, aşı üretimi için seçilmiş (aşı üretim suşu) ve bu amaçlar doğrultusunda gerekli testlerden geçirilmiş, aşı üretiminde kullanılacak virüsün tipi belirlenmiştir.

Belirlenen Sars CoV2 virüsü bulk üretimi yapılmaya başlanmıştır. Önümüzdeki bir ay içinde bulk üretim sonrası, üretilen virüsün konsantre (yoğunlaştırılması) edilmesi, saflaştırılma (virüsün üretildiği ortamda bulunan diğer maddelerden ayrıştırılması) ve inaktivasyonun (öldürülmesi) tamamlanması, deneysel aşı formülasyonlarının oluşturulması ve akabinde deney hayvanları testlerine geçilmesi planlanmaktadır. "