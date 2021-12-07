Viagra kullananlarda Alzheimer gelişme riski yüzde 69 daha az

ABD’de yer alan Cleveland Clinic’teki araştırmacılar, cinsel gücü artırmak için kullanılan Viagra’nın Alzheimer geliştirme riskini azaltabileceğini ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, 7 milyon ABD vatandaşının verilerini altı yıl boyunca inceleyerek bu sonuca vardıklarını açıkladı. Cinsel gücü artırmak için kullanılan küçük mavi hapın ana bileşeni olan sildenafil alan yetişkinlerin, ilacı kullanmayan kişilere kıyasla Alzheimer geliştirme olasılığının yüzde 69 daha az olduğunu gösterdi.

Yüksek tansiyonu tedavi etmek için de kullanılan sildenafilin, şu anda Alzheimer’a karşı insan denemelerinde kullanılan iki ilaçtan daha iyi performans gösterdiği belirlendi.

20 yıl içinde vaka sayılarının iki katına çıkması bekleniyor

Baş araştırmacı Dr Feixiong Cheng, Viagra’nın Alzheimer üzerindeki etkisini kanıtlamak için klinik deneyler yapılması gerektiğini de belirtti. Ancak laboratuvar projeleri, beyin hücresi büyümesini artırabileceğini ve beyinde zararlı proteinlerin oluşmasını engelleyebileceğini gösterdi.

ABD’de 6 milyondan fazla insan Alzheimer teşhisi konuldu ve bu oranların da önümüzdeki 20 yıl içinde iki katına çıkması bekleniyor.

Kesin bir tedavisi yok

Şu anda Alzheimer için kesin bir tedavi yok, ancak beyindeki sinir hücrelerinin birbirleriyle iletişim kurmasına yardımcı olan asetilkolinesteraz inhibitörleri gibi bazı semptomları geçici olarak iyileştirmek için halihazırda onaylanmış ilaçlar bulunuyor.

Alzheimer’ın insanlar tarafından neden geliştirildiği tam olarak bilinmese de genetik faktörler, sigara, obezite, beslenme gibi faktörler risk gruplarının temelini oluşturuyor.

Sinir hücrelerini öldürebilen Alzheimer hastalarında beyne giden kan akışının azaldığı biliniyor. Sildenafil’in kan damarlarını genişlettiği ve cinsel organlara kan akışını hızlandırdığı belirtilirken, bu da uzmanların beyinde de iyileştirebileceğini öne sürüyor.