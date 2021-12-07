Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Viagra kullananlarda Alzheimer gelişme riski yüzde 69 daha az
ABD'li bilim insanları, altı yıl süren laboratuvar deneyleri sonucu, cinsel gücü artırmak için kullanılan Viagra'nın Alzheimer geliştirme riskini azaltabileceğini ortaya çıkardı.
Viagra kullananlarda Alzheimer gelişme riski yüzde 69 daha az
07 Aralık 2021 11:40 - Sözcü
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ABD’de yer alan Cleveland Clinic’teki araştırmacılar, cinsel gücü artırmak için kullanılan Viagra’nın Alzheimer geliştirme riskini azaltabileceğini ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, 7 milyon ABD vatandaşının verilerini altı yıl boyunca inceleyerek bu sonuca vardıklarını açıkladı. Cinsel gücü artırmak için kullanılan küçük mavi hapın ana bileşeni olan sildenafil alan yetişkinlerin, ilacı kullanmayan kişilere kıyasla Alzheimer geliştirme olasılığının yüzde 69 daha az olduğunu gösterdi.

Yüksek tansiyonu tedavi etmek için de kullanılan sildenafilin, şu anda Alzheimer’a karşı insan denemelerinde kullanılan iki ilaçtan daha iyi performans gösterdiği belirlendi.

20 yıl içinde vaka sayılarının iki katına çıkması bekleniyor

Baş araştırmacı Dr Feixiong Cheng, Viagra’nın Alzheimer üzerindeki etkisini kanıtlamak için klinik deneyler yapılması gerektiğini de belirtti. Ancak laboratuvar projeleri, beyin hücresi büyümesini artırabileceğini ve beyinde zararlı proteinlerin oluşmasını engelleyebileceğini gösterdi.

ABD’de 6 milyondan fazla insan Alzheimer teşhisi konuldu ve bu oranların da önümüzdeki 20 yıl içinde iki katına çıkması bekleniyor.

Kesin bir tedavisi yok

Şu anda Alzheimer için kesin bir tedavi yok, ancak beyindeki sinir hücrelerinin birbirleriyle iletişim kurmasına yardımcı olan asetilkolinesteraz inhibitörleri gibi bazı semptomları geçici olarak iyileştirmek için halihazırda onaylanmış ilaçlar bulunuyor.

Alzheimer’ın insanlar tarafından neden geliştirildiği tam olarak bilinmese de genetik faktörler, sigara, obezite, beslenme gibi faktörler risk gruplarının temelini oluşturuyor.

Sinir hücrelerini öldürebilen Alzheimer hastalarında beyne giden kan akışının azaldığı biliniyor. Sildenafil’in kan damarlarını genişlettiği ve cinsel organlara kan akışını hızlandırdığı belirtilirken, bu da uzmanların beyinde de iyileştirebileceğini öne sürüyor.

Anahtar Kelimeler:

viagra alzheimer abd cinsel guc artirici klinik deney

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.