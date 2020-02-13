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Vietnam'da 10 bin kişi karantinaya alındı
Giriş ve çıkışlara kapatılan Son Loi bölgesinde, virüsü taşıyan hastalardan birinin babasında da Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısı 16'ya yükseldi
Vietnam'da 10 bin kişi karantinaya alındı
13 Şubat 2020 - AA
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ANKARA- Vietnam'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlem amacıyla Vinh Phuc eyaletinde 10 bin civarında kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı.

VNExpress'in haberine göre, Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta ve 10 binden fazla kişinin yaşadığı köylerin bulunduğu Son Loi bölgesi, 7 kişide Kovid-19'a rastlanmasının ardından giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Vinh Phuc'da yetkililer, salı günü 3 aylık bir bebekte virüse rastlanması üzerine bölgede bugünden itibaren 14 gün sürecek karantina uygulaması başlattı.

Yetkililer, Son Loi'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle hastalık kontrol noktalarının sayısının da artırıldığını ve karantinadaki bölgede bulunan 10 bin 600'den fazla kişi için gıda ve ücretsiz maskeler temin edildiğini, seyyar dükkanlar kurulduğunu ifade etti.

Öte yandan bölgedeki okullar, 23 Şubat'a kadar eğitime ara verecek.

Vaka sayısı 16'ya çıktı

Vietnam Insider'ın haberine göre, Son Loi'de virüsü taşıyan hastalardan birinin babasında Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısı 16'ya yükseldi.

Ülkede tespit edilen Kovid-19 vakalarının 11'i Vinh Phuc'da görüldü.

Anahtar Kelimeler:

vietnam koronavirus kovid-19

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