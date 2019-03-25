Vietnam'da veremden her yıl 12 bin kişi ölüyor

ARŞİV
Ülke basınında yer alan habere göre, Vietnam Başbakan Yardımcısı Vu Duc Dam, Sağlık Bakanlığının düzenlediği bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ülkede her yıl 124 bin verem vakasının tespit edildiğini ve bunlardan 12 bininin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Dam, halkın bu hastalık hakkında daha fazla bilgi sahibi olması gerektiğine işaret etti.
Vietnam Sağlık Bakanlığının programında, ülkede 2030'a kadar veremin tamamen ortadan kaldırılması amaçlanıyor.
Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre, 2017'de 10 milyon verem hastası bulunurken, 1,6 milyon kişi bu hastalık yüzünden hayatını kaybetti.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|27/03-30/03
|18. Nefroloji Kış Okulu
|NEFROLOJİ
|KIBR
|05/04-07/04
|TOD Nisan Kursu
|GÖZ...
|ANKA
|07/04-10/04
|41. PEDİATRİ GÜNLERİ ve 20. PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ
|ÇOCUK...
|İSTA
|12/04-13/04
|Hacettepe Radyoloji BT Kursu 2019
|RADYOLOJİ
|ANKA
|12/04-14/04
|Hedef Kanser 2019
|TIBBİ...
|KIBR
|10/04-14/04
|Türk Toraks Derneği 22. Yıllık Kongresi
|GÖĞÜS...
|ANTA
|19/04-21/04
|17. Karadeniz Oftalmoloji Derneği Kongresi
|GÖZ...
|İSTA